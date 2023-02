Zinsprognose 2023: Jetzt statt später bauen

Inflation: Die Inflation lässt das eigene Geld nicht nur an Wert verlieren, sondern zieht auch die Zinsen für Bundesanleihen und Pfandbriefe in die Höhe. Geldpolitik: Die Europäischen Zentralbank (EZB) wird seitens des Kapitalmarktes aufgefordert, ihren Leitzinssatz zu erhöhen. Krieg: Der Ukraine-Krieg beeinflusst nicht nur Lieferketten und Materialkosten, sondern lässt auch die Bauzinsen steigen.

Bis Ende 2021 profitierten Bauherren von einer außergewöhnlichen Niedrigzinsphase. Seit 2022 steigt der Zinssatz aber kontinuierlich an! Aktuell müssen wir damit rechnen, dass die Zinsen weiter steigen: Es wird sich zeigen, ob so schnell wie im letzten Jahr oder eher langsam. Woran das liegt und wie Sie Ihren Traum der eigenen vier Wände erfüllen, erfahren Sie von uns.Finanzierung und Zinsen gehören zusammen wie Salz und Pfeffer. Mit Zinsen ist der Preis gemeint, den Sie an Ihren Kreditgeber für das geliehene Geld bezahlen. Mithilfe einer Sollzinsbindung können Sie sich aber den aktuellen Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum sichern und sich von steigenden Bauzinsen unabhängig machen.Wir haben für Sie drei wesentliche Gründe zusammengefasst, die einen Beitrag zur aktuellen Zinsentwicklung leisten.Die Zinsentwicklung wird von äußeren Einflussfaktoren gesteuert, weshalb im vergangenen Jahr nicht damit gerechnet wurde, dass ein so rasanter Zinsanstieg auf die Baubranche trifft.In unserer Grafik sehen Sie, dass Ihnen keiner sagen kann, wie sich die Bauzinsen entwickeln. Aber eins ist klar, die Niedrigzinsphase liegt in der Vergangenheit. Unsere Empfehlung lautet deshalb: lieber jetzt statt später bauen. Lassen Sie sich nicht vom Zinsniveau abschrecken, sondern ergreifen Sie Chancen, die Ihnen geboten werden!Ab Mittwoch, den 01. März 2023 können Sie von einer Neubauförderung für Ihr Massivhaus profitieren und sich einen zinsvergünstigten Kredit sichern. Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude belohnt die Bundesregierung denklimafreundlichen Neubau: Effizienzhaus 40, kurz EH40. Mit Town & Country Haus an Ihrer Seite kein Problem!Welche Voraussetzungen Sie für die Hausbau-Förderung 2023 erfüllen müssen und welche Vorteile diese für Sie und Ihren Traum von den eigenen vier Wände hat, erfahren Sie von uns. Sprechen Sie einen von mehr als 300 Town & Country Haus Partner in Ihrer Nähe an. Für Fragen rund um den Hausbau, Grundstück und Finanzierung stehen wir Ihnen zur Seite. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt ins Eigenheim und freuen uns auf Ihre unverbindliche Kontaktanfrage.