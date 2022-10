Wohnlich und energetisch sicher: Diese Vorteile von Rollläden sollten Sie kennen

Für die einen gehören sie fest zur Ausstattung eines Eigenheims, die anderen sehen in ihnen einen überflüssigen Luxus, der ruhig durch preiswertere Alternativen ersetzt werden kann. Die Rede ist von Rollläden aus Aluminium oder Kunststoff. Warum es durchaus sinnvoll ist, Ihr Haus mit Rollläden auszustatten, erfahren Sie in diesem Beitrag.Gerade im Sommer sind sie sehr beliebt, weil sie nicht nur Schatten im Haus spenden, sondern auch merklich die Innentemperaturen senken können. Das wiederum spart unter Umständen Kosten, weil sie auf Klimaanlage und Ventilator verzichten können.Wussten Sie, dass UVA-Strahlung Fensterglas bis zu 60 % durchdringt? Oder anders formuliert: Auch bei geschlossenen Fenstern ist die Belastung durch UV-Strahlung nie ausgeschlossen. Möchten Sie dieser entgegenwirken, gehören Rollläden zu den besten Schutzmaßnahmen.Fest von außen installierte Rollläden bieten einen erhöhten Einbruchschutz – denn es ist schlichtweg aufwändig, zeitaufwendig und unangenehm geräuschvoll, sie nach oben zu schieben oder zu beschädigen, um ans Fenster zu gelangen.Natürlich ist nicht jeder Mensch ein potenzieller Einbrecher. Doch auch die neugierigen Blicke von Nachbarn und Vorbeilaufenden wecken in vielen von uns unbehagliche Gefühle. Auch diese können mithilfe von Rollläden beseitigt werden. Denn sie bieten einen hundertprozentigen Sichtschutz und damit maximale Privatsphäre – vor allem in der dunklen Jahreszeit, wenn hell erleuchtete Innenräume von außen besonders gut zu beobachten sind.Apropos dunkle Jahreszeit: Rollläden kühlen nicht nur im Sommer, sie sorgen auch für eine bessere Wärmeregulierung im Herbst und Winter. Durch die zusätzliche Luftschicht, die zwischen Fenster und Rollladen entsteht (= Dämmung) kann bis zu 46 % Wärmeverlust vermieden werden. Das wiederum sorgt für eine merkliche Energieeinsparung.Wenn Ihr Haus an einer viel befahrenen Straße liegt oder anderen Lärmquellen in der Umgebung ausgesetzt ist, werden sie diesen Vorteil von Rollläden durchaus zu schätzen wissen: den Schallschutz. Heruntergelassene Rollläden sorgen dafür, dass es leiser in Ihren eigenen vier Wänden wird.Natürlich sind Rollläden – egal in welcher Ausführung – zunächst einmal kostenintensiver als Plisees, Jalousien oder Stoffvorhänge. Allerdings müssen Sie bei Ihrer Rechnung auch bedenken, dass sie auch bei täglicher Nutzung langlebig sind.Bei Town & Country Haus sind Rollläden bereits im Hauspreis inbegriffen.Nicht zuletzt bieten Rollläden auch einen ausgezeichneten Schutz vor extremen Wetter. Egal ob Hagel, Starkregen oder Sturm – Ihre Fenster werden durch die heruntergelassenen Rollläden optimal geschützt.Town & Country Haus hat natürlich längst erkannt, dass klassische Rollläden ein Muss in jedem Eigenheim sind. Darum sind weiße Aufsatzrollos aus Aluminium mit Gurtwicklern im Festpreis für Ihr Massivhaus inklusive. Sie müssen sich also keinerlei Gedanken über eventuell explodierende Zusatzkosten machen. Informieren Sie sich jetzt über unsere Vollaustattung Ihre Dachfenster werden in Ihrem Town & Country Haus mit Außenrollläden aus kunststoffbeschichtetem Glasfasergewebe ausgestattet. Diese sorgen dafür, dass bis zu 70 % der Wärmeeinstrahlung von außen gar nicht erst ins Innere Ihres Hauses eindringen kann.