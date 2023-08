Wie finde ich eine seriöse Sanierungsfirma für den Hausumbau?

Eine energetische Sanierung macht in die Jahre gekommene Häuser fit für die Zukunft und senkt Ihre Energiekosten. Welche Maßnahmen in welcher Kombination und Reihenfolge sinnvoll sind, ist von Gebäude zu Gebäude unterschiedlich. Eine kompetente Sanierungsberatung unterstützt Sie bei der Planung und kostengünstigen Umsetzung.Ohne professionelle Unterstützung kann eine Sanierung schnell zur Kostenfalle werden. Wie aber findet man einen seriösen Partner? Wir zeigen, woran Sie einen Sanierungsprofi erkennen können.Bevor Sie die Sanierung Ihres Zuhauses überhaupt in Angriff nehmen können, muss der Zustand des Gebäudes genau unter die Lupe genommen werden. Jedes Objekt hat schließlich andere Schwachstellen, 0815-Lösungen gibt es nicht. Die Bestandsaufnahme sollten Sie deshalb einem geschulten Energieberater überlassen, der Sie vor Ort besucht.Wenn Sie Fördergelder beantragen wollen, ist die Einbindung eines Energie-Effizienz-Experten sogar Pflicht.Der Fachmann gibt nach einer Vor-Ort-Begehung eine fachlich fundierte Orientierung, welche Sanierungsmaßnahmen speziell für Ihre Immobilie das größte Sparpotenzial bieten und beantwortet Detailfragen, beispielsweise zu geeigneten Dämmstoffen oder zum Umgang mit Asbest. Am Ende einer seriösen Energieberatung erhalten Sie einen individuellen Sanierungsfahrplan, kurz iSFP.Ohne diesen maßgeschneiderten Sanierungsfahrplan vom Energieberater sollten Sie keinen energetischen Hausumbau umsetzen. Der iSFP gibt unter Berücksichtigung Ihres Kostenrahmens einen Überblick über sinnvolle Sanierungsmaßnahmen, zeigt, was diese bringen und in welcher zeitlichen Abfolge sie realisiert werden sollten. Ihr individueller Sanierungsfahrplan ist die Basis für eine qualitativ hochwertige Sanierung, die auch noch in Ihr Budget passt.Energetische Sanierungen werden vom Bund und seinen Organen großzügig bezuschusst. Als Laie ist es allerdings gar nicht so leicht, in der Förderwüste durchzusteigen, geschweige denn alle Voraussetzungen im Blick zu behalten, die für eine Finanzspritze beziehungsweise einen Förderkredit erfüllt sein müssen. Ein seriöser Sanierungsberater klärt Sie über sämtliche Möglichkeiten auf und unterstützt Sie bei der Antragstellung.Eigentümer wünschen sich neben einem reibungslosen Ablauf bei der Sanierung ihres Zuhauses vor allem eines: Planungssicherheit. Bestehen Sie bei der Auswahl Ihrer Sanierungsfirma auf eine Festpreis- und Fertigstellungsgarantie, beispielsweise in Form eines Sanierungs-Schutzbriefes wie von Town & Country Haus. Damit wissen Sie nicht nur, wie viel Sie zahlen müssen, sondern können auch einschätzen, wann der Hausumbau abgeschlossen ist.Fachliche Kompetenz, Vor-Ort-Betreuung und Erfahrung sind das A und O bei einem Sanierungspartner. Inzwischen bieten auch Fertighaushersteller Sanierungspakete an. Doch anders als Massivhäuser, die individuell geplant und von den verschiedenen Gewerken vor Ort Hand in Hand gebaut werden, kommen Fertighäuser “von der Stange”. Verlassen Sie sich beim Hausumbau deshalb lieber auf einen erfahrenen Massivhausanbieter, der mit sämtlichen Bauabläufen, Baustoffen und Sonderfragen bestens vertraut ist.Ihr Haus ist in die Jahre gekommen und Sie möchten es fit für die Zukunft machen? Wenden Sie sich gerne an einen von über 300 Town & Country Partnern in ganz Deutschland. Unsere Sanierungs- und Energieberater vor Ort beantworten Ihre individuellen Fragen und unterstützen Sie Schritt für Schritt beim Hausumbau.