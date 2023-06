Wachsende Speckgürtel: Wie Sie jetzt noch preiswert bauen können

Ein neues Eigenheim in Deutschlands Metropolen? Gerade für junge Familie ist dieser Traum nahezu unmöglich geworden. Der Grund dafür: Hohe Immobilienpreise und komplexe Klimaschutzauflagen. Immer mehr Häuslebauer zieht es daher in ländliche Regionen. Doch auch hier steigen die Kosten! Wir verraten, wie Sie dennoch zu fairen Preisen bauen.Ob München, Frankfurt, Stuttgart oder Köln – die Immobilienpreise in Deutschlands Großstädten sind bereits seit mehreren Jahren für viele unbezahlbar geworden. Laut einer aktuellen Studie der Sparda-Banken verlassen daher vor allem 30- bis 50-Jährige die Innenstädte, um sich in umliegenden Regionen niederzulassen. Aufgrund niedrigerer Quadratmeterpreise ließ sich bei einem Immobilienkauf auf dem Land bisher mehr als ein Drittel des Preises sparen. Durch den starken Bevölkerungszuwachs im städtischen Umland ändert sich das jedoch. So wird das Wohnen mittlerweile auch in den sogenannten Speckgürteln rasant teurer.Seit 2017 lässt sich aus finanzieller Sicht sogar ein rückläufiger Trend erkennen. Rund um München, Stuttgart, Düsseldorf und Köln steigen die Kaufpreise nun schneller als in den Metropolen selbst. Noch stärker zeigt sich dies in Hamburg und Berlin. Lediglich Frankfurt am Main ist von diesen Entwicklungen nicht betroffen.Obwohl viele Interessenten den Traum von einem Eigenheim trotzdem nicht aufgeben und Darlehen von durchschnittlich 328.000 Euro aufnehmen, kommen verstärkt Zweifel auf. Einerseits verlocken steigende Zinsen dazu, Geld anzusparen, anstatt in den Kauf einer teuren Immobilie zu investieren. Andererseits verunsichern neue EU-Klimaschutzverordnungen. Denn bis 2040 sollen alle Immobilien klimaneutral sein. Dafür werden vor allem in älteren Bestandsimmobilien kostenintensive Sanierungen nötig. Aus Angst vor teuren Umbaumaßnahmen schrecken daher einige vor einem Hauskauf zurück.Sie sehnen sich nach einem Eigenheim zu fairen Preisen? Mit einem Massivhaus von Town & Country Haus muss dieser Wunsch kein unerreichbarer Traum mehr bleiben! Stein auf Stein bauen wir Ihr neues Zuhause aus nachhaltigen, langlebigen Materialien. Dabei profitieren Sie von einer zuverlässigen Geld-zurück-Garantie sowie unserem unabhängigen Finanzierungsservice. Auf versteckte Preisfallen oder unerwartete Kosten stoßen Sie bei uns nicht! Stattdessen garantieren wir Ihnen eine 14-monatige Festpreisgarantie. So verfügen Sie schon während der Planung des Hausbaus über die volle Kostenkontrolle.Ob Einfamilienhaus, Bungalow, Stadthaus, Doppel- oder Reihenhaus – bei Town & Country Haus haben Sie die Wahl. Zusätzlich ermöglichen Ihnen flexible Grundrisse eine maximale Gestaltungsfreiheit bei der Planung Ihrer eigenen vier Wände. Gemeinsam lassen wir Ihren Traum vom Eigenheim wahr werdenWir freuen uns auf Ihre Anfrage!