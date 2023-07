Tiny House – der Trend des kleinen Hauses hält an

Dass weniger manchmal mehr ist - davon sind Tiny House-Besitzer überzeugt. Die kleinen Häuser haben viele Vorteile zu bieten, vor allem wenn sie massiv gebaut werden. Auch Town & Country Haus ist dem Trend verfallen und bietet nun zwei ganz besondere Tiny House Modelle an.In Zeiten von fehlenden Handwerkern, einem Mangel an Baustoffen und hohen Baupreisen, scheinen kleine Häuser die perfekte Lösung für viele zu sein, die vom Eigenheim träumen. Tiny Houses sind im Trend und so beliebt wie nie. Dabei sind es gar nicht die mobilen Häuschen, die viele begeistern, sondern massiv gebaute Tiny Houses. Sie gibt es in Deutschland immer häufiger, werden hierzulande zum Beispiel als Urlaubsresidenz, für geschäftliche Übernachtungen oder auch als dauerhaftes Heim genutzt.Die Vorteile von Tiny Houses überwiegen. Die kleinere Wohnfläche zwingt einen dazu, die Ausstattung auf das Nötigste zu reduzieren. Vor allem Fans des Minimalismus-Trends leben daher gern auf den wenigen Quadratmetern. Aber auch die Umwelt wird geschont: Beim Bau werden weniger Materialien als bei einem Einfamilienhaus benötigt und auch die Flächenversiegelung ist geringer. Baut man sein Tiny House massiv , profitiert man von einer guten Wärmedämmung, einem geringeren Energieverbrauch und niedrigeren Heizkosten.Natürlich kann der kleinere Wohnraum auch einschränken. Für Familien mit mehreren Kindern ist das Tiny House eher ungeeignet. Es sei denn, man weiß schon vor dem Bau, auf was man wert legt, und findet einen Anbieter, der einem ein Tiny House in Modulbauweise verkauft, das so flexibel wie möglich auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist - so wie Town & Country Haus.Der Massivhausanbieter hat zwei wandelbare Tiny House Typen konzipiert, die begeistern. Auf den knapp 59 Quadratmetern des Vario Flexs verbirgt sich extrem viel Wohnkomfort und auch das Twin mit etwas über 80 Quadratmetern Wohnfläche auf zwei Etagen hat einiges zu bieten. Beide Tiny Houses wurden so clever konstruiert, dass die zukünftigen Eigenheimbesitzer neben einem Basismodul, mit Küche, Toilette und Hausanschlussraum selbst entscheiden können, wie viel Wohnraum sie noch daran ansetzen. Ob ein Wohnzimmer mit einem oder zwei Schlafzimmern oder ein Wohn-Schlafzimmer (alles in einem Raum), das liegt den Bauherren komplett frei. Das macht die Tiny Houses von Town & Country Haus so wandelbar und individuell.Mehr Informationen zu Tiny Houses allgemein finden Sie in unserem Tiny House Ratgeber. Bei Fragen oder konkreten Angebotswünschen melden Sie sich gerne bei Ihren Town & Country Haus Partner in der Nähe.