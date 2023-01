Sorglos bauen mit Festpreisgarantie

Stetig steigende Baustoffpreise und anhaltende Lieferengpässe sorgen bei vielen Bauherren für Unsicherheit. Wer auf eine vertraglich vereinbarte Festpreisgarantie setzt, muss sich beim Hausbau um hohe Zusatzkosten keine Sorgen machen.Ein schlüsselfertiges Haus zum Festpreis bauen – das ist gerade in unsicheren Zeiten wie diesen ein beruhigender Gedanke für Bauherren. Doch was ist eine Festpreisgarantie eigentlich und worauf sollten Bauinteressenten achten?Bei einer Festpreisgarantie handelt es sich um eine Preisbindung des Bauunternehmens für die vertraglich vereinbarte Bauleistung. Sie soll gewährleisten, dass das Haus tatsächlich zu dem im Vertrag festgelegten Preis fertiggestellt wird – auch wenn in der Zwischenzeit Lohn- und Materialkosten gestiegen sind. Das schafft Planungssicherheit und sorgt von Anfang an für volle Kostenkontrolle. Damit die Festpreisgarantie greift, muss sie ausdrücklich im Bauvertrag geregelt sein. Sie gilt in der Regel nur für einen festgelegten Zeitraum vom Abschluss des Bauvertrags. Nach Ablauf der Frist darf das Hausbauunternehmen die Preise anpassen.Eine verspätete Baugenehmigung, Lieferschwierigkeiten, ungünstige Witterungsbedingungen oder ein Mangel an Arbeitskräften – nicht immer kann der geplante Baubeginn eingehalten werden. Der Festpreis sollte deshalb für mindestens 12 Monate garantiert werden. Sinnvoll ist die Kombination mit einer Bauzeitgarantie, die die Bauherren vor Verzögerungen während der Bauphase schützt.Da es keine verbindliche Definition gibt, welche Kosten in einer Festpreisgarantie enthalten sein müssen, sollten Bauherren die Bau- und Leistungsbeschreibung genau unter die Lupe nehmen. Entscheidend ist der vereinbarte Leistungsumfang. Alles, was nicht explizit aufgeführt oder „auf Wunsch“ enthalten ist, wird nur gegen Aufpreis realisiert. Das betrifft Sonderwünsche ebenso wie Leistungen, die zur Errichtung und Fertigstellung des Gebäudes unverzichtbar sind – etwa die Erdarbeiten , die Bodenplatte oder die Einrichtung der Baustelle. So können schnell Mehrkosten im fünfstelligen Bereich zusammenkommen.Bei Town & Country Haus ist die Festpreisgarantie Teil des umfangreichen Hausbau-Schutzbriefs , der bereits im Kaufpreis jedes Massivhauses enthalten ist. Er sichert die Bauherren vor, während und nach dem Bau ab – ein einzigartiges Konzept in der Branche. Die Festpreisgarantie gilt für 14 Monate und umfasst ein großes Spektrum an Inklusivleistungen, darunter unter anderem die Erdarbeiten, die Erstellung der Bodenplatte und eine effiziente Haus- und Heiztechnik. Über Lieferschwierigkeiten und Preiserhöhungen müssen sich Bauherren damit keine Sorgen machen. Ihr schlüsselfertiges Haus erhalten sie innerhalb einer garantierten Bauzeit – nach einem sorgfältigen Qualitätscheck durch einen unabhängigen Baugutachter. In Kombination mit der Town & Country Haus Vollausstattung können Sie auf einen zukunftssicheren Hausbau setzen.