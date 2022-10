So gut lässt es sich in einem Massivhaus leben!

Die eigenen vier Wände zu beziehen, das ist noch immer der Wunsch vieler Menschen. Besonders in Deutschland haben in den vergangenen Jahrzehnten viele Bauherren fleißig geplant, gebaut und eingerichtet. Besonderer Wert wurde seit jeher auf Qualität gelegt – ein Massivhaus verspricht nicht nur eine besondere Güte, sondern bietet einen sehr hohen Lebensstandard und steht für Langlebigkeit.Kennen Sie die vielen wunderbaren Beiträge in den sozialen Medien, in denen Häuslebauer Stück für Stück ihren Baufortschritt präsentieren? Von der Bodenplatte bis zum Anlegen des Gartens vergehen zwar meist einige Monate, aber die Freude und die Begeisterung beim Bau des eigenen Massivhauses ist ungetrübt. Wie schön sich viele Ideen ansehen lassen, mit wie viel Begeisterung Bauherren planen und umsetzen, begeistert auch uns immer wieder aufs Neue.Dabei sieht ein Massivhaus nicht nur schön aus, wenn die Fassade fertig und das Dach gedeckt ist. Insbesondere das Leben in einem Massivhaus bietet viele Vorteile. Die Widerstandsfähigkeit modernster Baumaterialien im Innen- und auch Außenbereich hat einen enormen Wohlfühlcharakter. Und das ist nicht nur ein Gedanke, sondern lässt sich wirklich fühlen. Modernste Technik und massives Mauerwerk sorgen beispielsweise für einen optimalen Temperaturausgleich zu jeder Jahreszeit - und das Ganze sogar klimaangepasst.Zudem hat die Planung eines neuen Massivhauses den Vorzug, dass Sie – natürlich im Rahmen der physikalischen und gesetzlichen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen – Ihr neues Traumhaus genauso planen und bauen können, wie Sie es sich wünschen. Von den eigenen vier Wänden bis hin zum Hauswirtschaftsraum, der einen Keller vollständig ersetzen kann.Wenn wir ehrlich sind, besteht zwischen den Geschlechtern noch immer eine kleine „Rollenverteilung“ – der kernige Kerl, der schweißgebadet die Badewanne in die erste Etage schleppt, ist sehr stolz auf seine Leistung, ein Haus gebaut zu haben. Aber auch die Frauen können meist gar nicht abwarten, das neue Badezimmer mit allerhand hübscher Einrichtung zu dekorieren. Der romantische Leseabend mit Kerzen in der Badewanne wäre ohne die gemeinsame Power der beiden Häuslebauer nicht möglich gewesen.Zudem steht der Begriff „massiv“ automatisch für einen hohen Qualitätsanspruch. Der Mann ist sich sicher, dass die gerade mit 10-er-Dübeln im Mauerwerk verankerte Fernseherhaltung lange Freude bereiten würde. Und seine Frau ist glücklich, dass durch die gute Isolierung und Schallschutzdämmung der Fenster nach dem Lüften auch wirklich Ruhe für die Gute-Nacht-Geschichte für den kleinsten Bauherren ist.Wenn Sie sich zum ersten Mal mit dem Thema Hausbau beschäftigen, stehen wir Ihnen als Partner mit Rat und Tat zur Seite – aber auch in allen Fragen darüber hinaus können Sie sich jederzeit auf uns verlassen. Schauen Sie doch auch einmal in unseren Beitrag. Hier erhalten Sie weitere Informationen zur Planung und Umsetzung Ihres persönlichen Traumhauses.