Mit diesen Tricks sparen Sie im Haushalt Strom

Nutzen Sie Wassersparduschköpfe und -armaturen.

Stellen Sie die Temperatur am Durchlauferhitzer nicht zu hoch ein.

Drehen Sie das Wasser beim Einseifen, Händewaschen oder Zähneputzen ab.

Entscheiden Sie sich fürs Duschen anstatt fürs Baden.

Mehrfach am Tag stoßlüften und Kippstellungen am Fenster vermeiden.

Tauschen Sie elektrische Rasierer und Zahnbürsten gegen manuelle Geräte.

Trocknen Sie Handtücher an der Luft und verzichten Sie auf elektrische Handtuchhalter.

Investieren Sie beim Neukauf in einen energieeffizienten Föhn.

Herdplatten, Kochtöpfe und Pfannen sollten in ihrer Größe zueinander passen, damit keine Wärme verloren geht. Schalten Sie beim Kochen kurz vor der Fertigstellung die Herdplatten aus und verwenden Sie die Restwärme. Am besten immer mit Deckel kochen.

Moderne Spülmaschinen verbrauchen weniger Energie als jede Handwäsche. Nutzen Sie die maximale Füllmenge und wählen ein Eco-Programm mit niedrigen Temperaturen. Kurzprogramme und Vorwäsche vermeiden, um weniger Energie zu verbrauchen.

Backen Sie im Ofen mit Umluft, da dadurch kein Vorheizen erforderlich ist.

Platzieren Sie den Kühlschrank nicht neben dem Ofen oder dem Herd, stellen Sie die Temperatur nach Herstellerangaben ein und tauen Sie das Gerät regelmäßig ab. Lassen Sie Kühlschranktüren nicht zu lange offen.

Enteisen Sie Ihre Gefriertruhe regelmäßig und investieren beim Neukauf in ein Gerät mit automatischer Abtaufunktion.

Trennen Sie ungenutzte Kühlgeräte im Keller, im Dachgeschoss oder einer Anliegerwohnung vom Strom.

Verzichten Sie auf den Trockner und trocknen Ihre Wäsche im Freien. Das geht sogar im Winter, wenn es nicht friert.

Waschen Sie nach Möglichkeit bei 30 Grad und achten darauf, dass die Wäsche gut geschleudert wird. Verzichten Sie aber auf die Vorwäsche.

Nutzen Sie Eco-Programme, sofern vorhanden.

Achten Sie auch hier beim Neukauf auf energieeffiziente Geräte.

Tauschen Sie Glühlampen und Halogenleuchten gegen energiesparende LEDs. Am besten auf hohe Energieeffizienzklassen und Lebensdauer achten. Beides findet sich in den Herstellerangaben auf der Verpackung. Dimmbare Lampen reduzieren zusätzlich den Stromverbrauch.

Sorgen Sie für verschiedene Lichtquellen im Raum, die sich je nach Bedarf ein- und ausschalten lassen. Mithilfe smarter Haustechnik lässt sich das sogar per App bequem steuern.

Weiße Wände und Decken reflektieren Licht und sorgen für Helligkeit.

Schalten Sie das Licht bei Nichtnutzung aus.

Installieren Sie im Treppenhaus, in Fluren und am Hauseingang Bewegungsmelder. Licht leuchtet nur, wenn es gebraucht wird.

Kleine Nachtlichter für Kinder sind besser als eine Dauerbeleuchtung bei Nacht im Flur.

Vermeiden Sie Stand-by-Funktionen und nehmen Geräte wie zum Beispiel PCs, Laptops und TV-Geräte nach Möglichkeit vom Stromnetz.

Nutzen Sie beim Gebrauch mehrerer Geräte Mehrfachsteckdosen. Das vereinfacht die Handhabung.

Ziehen Sie beim Nichtgebrauch Aufladekabel aus der Steckdose.

Informieren Sie sich beim Neukauf eines Haushaltsgeräts, wieviel es im Stand-by-Modus verbraucht. Verzichten Sie beim Neukauf auf Geräte mit Digitalanzeige.

Investieren Sie in Haushaltsgeräte wie Wasserkocher, Öfen oder Kaffeemaschinen mit automatischer Abschaltfunktion.

Nehmen Sie während des Urlaubs Geräte vom Netz.

Wer darauf verzichten kann, deaktiviert nachts den WLAN-Router.

Steigende Stromkosten sind in aller Munde und viele Verbraucher fürchten sich vor einem Loch in der Haushaltkasse. Sie auch? Dann werden Sie am besten noch heute aktiv und überprüfen Sie Ihren Stromverbrauch im Haushalt. Wir versichern Ihnen: Auch bei Ihnen gibt es Potenzial, um Strom zu sparen und die nächste Abrechnung zu senken. Unsere Tipps im Überblick:Wüssten Sie aus dem Kopf, wie viele Geräte in Ihrem Haushalt im Stand-By-Modus laufen? Fernseher, PCs und Receiver, Multimedia-Geräte, Ladekabel oder Öfen mit digitaler Uhrenanzeige gehören zum Beispiel dazu. Auch das lässt sich reduzieren:Stromkosten lassen sich auch reduzieren, indem man alternative Energiequellen wie die Photovoltaikanlage am eigenen Haus nutzt. Sie lassen sich auf Dächern in Form von Modulen installieren und der dort produzierte Strom ins hauseigene Netz einspeisen. Auch Town & Country Haus macht es Bauherren leicht, den Neubau mit Photovoltaik zu planen. Je nach Massivhaus-Typ bieten wir Ihnen bundesweit Photovoltaik-Pakete an, aus denen Sie auswählen können. In unserer 25 Jahre Jubiläums-Edition ist bereits die Vorrüstung für Photovoltaik inklusive.