Immobilienpreise sinken: Warum es sich jetzt lohnt, ein Haus zu kaufen

Ihren Traum vom Eigenheim zu realisieren, wird für viele Familien wieder realistisch: Die Immobilienpreise sinken bundesweit. Ist jetzt also der richtige Zeitpunkt, ein Haus zu kaufen? Und wenn ja, wo?Nach mehr als zehn Jahren Immobilienboom kommt jetzt infolge von Inflation, Zinsanstieg und abnehmender Nachfrage der große Preisrutsch: Im ersten Quartal 2023 sind die Preise für Wohnimmobilien im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 2,1 Prozent gesunken, wie der aktuelle Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) zeigt. Ein guter Zeitpunkt, das Thema Hauskauf wieder auf die Agenda zu setzen.Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Haus zu kaufen, hat vor allem auf dem Land Chancen auf günstige Preise. Hier kosten Häuser und Wohnungen rund 30 Prozent weniger als in den Städten. So das Ergebnis einer neuen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und des Allensbach-Instituts. Demnach liegt der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus oder eine Wohnung auf dem Land bei rund 2.800 Euro pro Quadratmeter, in den deutschen Städten hingegen bei knapp 4.200 Euro.In den sieben Metropolen Deutschlands – Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Stuttgart und Frankfurt – ist Wohnen immer noch am teuersten: Der Kaufpreis für eine Immobilie liegt hier im Schnitt bei gut 6.000 Euro pro Quadratmeter. Doch auch in den Millionenstädten macht sich laut Immobilienpreisindex der Preisrückgang bemerkbar. Mit 1,4 Prozent fällt dieser allerdings moderat aus. Was überraschen könnte: Ein Hauskauf im Speckgürtel der größten Metropolen des Landes lohnt sich oft nicht. Hier sind die Immobilienpreise unterm Strich höher als in den Großstädten selbst.Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer Verband Deutscher Pfandbriefbanken, geht davon aus, dass die aktuelle Preisentwicklung nur der Anfang ist. Aufgrund von Inflation und steigenden Zinsen ist die Nachfrage an Immobilien stark zurückgegangen. Grundstücke bleiben unbebaut, Altbestand steht leer. Eine Preiskorrektur nach unten soll zur lang ersehnten Wende am Immobilienmarkt führen.In den kommenden Quartalen dürfte der Trend dem Experten zufolge weiter abwärts gehen. Grund genug, sich rechtzeitig auf die Suche nach der eigenen Traumimmobilie zu machen. Auch deshalb, weil die Zinsen der Immobilienkredite aktuell stabil und drastische Zinssenkungen nicht in Sicht sind.Die Situation am Immobilienmarkt beruhigt sich langsam. Die Zinsen sind stabil und die Immobilienpreise sinken moderat. Sowohl für den Hausbau als auch für den Hauskauf ist jetzt der optimale Zeitpunkt. In beiden Fällen unterstützt Sie Ihr Town & Country Haus Partner vor Ort. Sprechen Sie uns einfach an: Wir informieren Sie über aktuelle Hausbau-Förderungen und Zuschüsse für die energetische Sanierung zum Effizienzhaus. Egal, ob Neubau oder Bestandsgebäude – lassen Sie sich von unseren Experten beraten und verwirklichen Sie jetzt Ihren Traum vom Eigenheim.