Heizung umrüsten: Warum sich die Umstellung auf Wärmepumpen jetzt lohnt

Steigende Kosten, begrenzte Ressourcen und das neue Heizungsgesetz: Durch die angespannte Lage auf dem Energiemarkt gewinnen erneuerbare Heizungsalternativen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere Wärmepumpen erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit – und werden sogar staatlich gefördert. Was es mit diesen auf sich hat und warum sich die Umstellung auf eine Wärmepumpe nun auch bei Ihrem Eigenheim rentiert, erfahren Sie in diesem Artikel.Zahlreiche Häuslebauer setzen bei Ihrem neuen Zuhause bereits auf den Einsatz umweltschonender Wärmepumpen. Herkömmliche Öl- oder Gasheizungen werden dadurch überflüssig. Stattdessen gewinnen Wärmepumpen die gewünschte Energie direkt aus ihrer Umgebung und wandeln diese anschließend in eine wohlige Wärme um. Diese eignet sich sowohl zum Heizen als auch für die Erzeugung von Warmwasser. Je nach Produktart, nehmen Wärmepumpen dafür thermische Energie aus dem Grundwasser, der Luft oder dem Erdreich auf.Im Vergleich zu klassischen Heizsystemen, bieten Wärmepumpen einige Vorteile. So lässt sich mit ihnen bares Geld sparen. Denn durch die natürliche Energiegewinnung aus der Umwelt ist die erzeugte Wärme an sich kostenlos. Bezahlt wird lediglich der Strom, den die Wärmepumpe verbraucht.Ein weiterer Pluspunkt: Mit einer Wärmepumpe heizen Sie klimafreundlich. Der erzeugte CO2-Ausstoß ist deutlich geringer als bei Gas- oder Ölheizungen. Außerdem sind Sie dank des Verzichts auf fossile Brennstoffe unabhängig von deren kontinuierlich sinkenden Ressourcen sowie teuren Preisschwankungen auf dem Markt.Um die Energiewende voranzutreiben, strebt die deutsche Bundesregierung eine Anpassung des sogenannten Gebäudeenergiegesetzes an. Demnach soll ab dem 1. Januar 2024 erneuerbares Heizen für Häuslebauer zur Pflicht werden. Konkret bedeutet das: Wird eine neue Heizung eingebaut, müssen mindestens 65 Prozent des benötigten Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energien gewonnen werden.Obwohl das neue Heizungsgesetz noch nicht endgültig beschlossen wurde und bestehende Gas- oder Ölheizungen zunächst weiter betrieben werden dürfen, lohnt sich eine frühzeitige Umstellung. Wärmepumpen stellen dabei eine praktische Alternative dar. Entscheiden Sie sich schon jetzt für eine Umrüstung Ihres Heizsystems profitieren Sie auch von staatlichen Förderungen. So kann ein Austausch derzeit um bis zu 40 Prozent bezuschusst werden. Gleichzeitig lassen sich die Kosten steuerlich absetzen.