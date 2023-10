Heckenschnitt im Herbst: Was Sie beachten müssen

Im eigenen Zuhause ist immer etwas zu tun. Alle Jahre wieder muss zum Beispiel der Garten zur Herbstzeit in Form gebracht werden. Dabei steht bei vielen auch ein Heckenschnitt auf der To-Do-Liste. Wir erklären Ihnen, worauf sie dabei achten müssen und was Sie auf keinen Fall tun sollten.Der Herbst hält Einzug in Deutschland. Das heißt, die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und die Natur bietet dem aufmerksamen Beobachter ein echtes Farbenspektakel. Jetzt ist die richtige Zeit, seinen Garten auf die kühlere Jahreszeit vorzubereiten, die Gartenmöbel im Schuppen oder in der Garage unterzustellen, die Pflanzen vor dem Frost zu schützen und die Hecken zurückzuschneiden. Doch dabei gibt es einiges zu beachten.Hecken sind nicht nur ein natürlicher Sichtschutz, sondern können auch einen Zaun ersetzen und so die Grenze eines Grundstücks markieren. Damit sie dabei optisch etwas hermachen, müssen sie gepflegt werden. Oftmals reicht ein Schnitt im Jahr nicht aus. Aber Achtung: Es gibt Regeln, die dabei zu beachten sind. So ist ab dem 01. März bis zum 30. September lediglich ein Formschnitt erlaubt. Erst ab den 1.Oktober darf radikaler gekürzt werden. So möchte man verhindern, dass Vögel, die in den Hecken brüten, ihre Nester verlieren oder sich gestört fühlen.Der Hauptschnitt ist der im Herbst/Winter. Dank diesem können die Hecken im Frühjahr wieder kräftig austreiben. Dabei ist es wichtig auf die Form zu achten. Ein trapezförmiger Aufbau des Gewächses ist ideal. Das bedeutet: An der Basis (im unteren Bereich) sollte die Hecke breiter sein und nach oben schmaler auslaufen. Das wird auch als konischer oder pyramidaler Schnitt bezeichnet. So gelangt genügend Licht an die unteren Pflanzenteile und das Gehölz verkahlt nicht.Wichtig ist noch zu wissen, dass Hecken aus Nadelgehölzen, wie beispielweise Koniferen oder Scheinzypressen, nicht bis ins alte Holz zurückgeschnitten werden dürfen, denn sonst treiben sie gar nicht mehr oder erst nach Jahren wieder aus. Auch auf das Wetter am Tag des Heckenschnitts sollte man achten. Niemand möchte gern im Regen stehen, aber praller Sonnenschein und Hitze können den Pflanzen irreparablen Schaden zufügen. Ideal ist ein trockener Tag mit einem bewölkten Himmel.Sie wollen noch mehr Garten- oder Eigenheimtipps? Schauen Sie gern auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Auf Facebook und Instagram erhalten Sie weitere wissenswerte Tipps, Tricks und News.