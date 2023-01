Hausbau: Von Anfang an Kostenkontrolle

Sie fühlen sich unsicher, wenn Sie an die mögliche Kostenentwicklung während Ihres Hausbaus denken? Town & Country Haus hat mit dem Hausbau-Schutzbrief eine Antwort gefunden, die Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit bietet!Für viele Menschen ist der Hausbau die größte Investition in ihrem Leben. Bereits während der Bauplanung bereitet es daher manchen Bauherren schlaflose Nächte, wie sich die Kosten entwickeln könnten. Dagegen hilft eine möglichst detaillierte Planung mit einem erfahrenen Partner. Wichtig ist auch ein frühzeitiger Blick auf die Ausstattung, die je nach Hausanbieter stark variieren kann.Was tun, wenn die Kosten für Materialien während der Bauphase steigen? Auch die Bauzeit kann ein Risiko darstellen, da sie schlecht zu kalkulieren ist. Verzögerungen jeglicher Art, egal ob Lieferengpässe oder Ausbesserungsarbeiten, können die Kosten schnell steigen lassen. Doch wie können sich Bauherren gegen diese Kostensteigerungen absichern?Mit dem Hausbau-Schutzbrief von Town & Country Haus, der für Sicherheit von der Bauplanung bis zum Einzug sorgt!Wenn Sie sich für ein Town & Country Haus entscheiden, ist der Hausbau-Schutzbrief im Kaufpreis bereits enthalten. Dieser umfasst ein breites Leistungs-Spektrum vor, während und nach der Bauzeit.Werfen wir einen genaueren Blick auf die Kostenkontrolle. Denn nichts ist ärgerlicher, als während des Bauprozesses einen Kredit nachfinanzieren zu müssen. Daher gibt Ihnen der Town & Country Hausbau-Schutzbrief mehrere Absicherungen, um Ihre Baukosten in der Hand zu behalten:– Nach Vertragsabschluss gilt für 14 Monate der vertraglich vereinbarte Pauschalpreis für Ihr Massivhaus. Unerwartete Preiserhöhungen bei Material- oder Lohnkosten sind somit für Sie kein Risiko mehr und Sie können sich entspannt auf Ihr neues Zuhause freuen.– Wir planen Ihren Hausbau nach Ihren Wünschen und berechnen die benötigte Finanzierungssumme. Die Schutzgemeinschaft für Baufinanzierende e.V. prüft diese auf Vollständigkeit und Richtigkeit und schützt Sie mit einem Zertifikat vor einer teuren Nachfinanzierung.– Bei schlüsselfertiger Erstellung ist in Ihrem Bauvertrag bereits ein Baugrundgutachten enthalten. Mit diesem finden wir heraus, ob Ihr Baugrundstück geologische Besonderheiten aufweist und können frühzeitig darauf reagieren.–Ihr Massivhaus wird garantiert nach der abgestimmten Bauzeit schlüsselfertig an Sie übergeben. Das gibt Ihnen vor allem Planungssicherheit und die Chance, weitere Kosten, wie Mietausgaben, gut zu kalkulieren und Ihre Wohnung rechtzeitig zu kündigen.Der Gesetzgeberfordert 5% Erfüllungsbürgschaft zur Absicherung der Bauherren bei Insolvenz des Bauunternehmens. Unser Hausbau-Schutzbrief sichert Ihnen die Baufertigstellungs-Bürgschaft sogar in Höhe von 20% des Kaufpreises zu.Diese zwei Versicherungen benötigen alle Bauherren. Sie sichern sich damit vor hohen Kosten durch Schäden oder Ansprüche Dritter während des Hausbaus ab. Beide Versicherungen sind im Kaufpreis eines Town & Country Hauses bereits inklusive.Trotz strenger Qualitätskontrollen können auch nach Schlüsselübergabe Mängel am Haus sichtbar werden. Zusätzlich zu den gesetzlichen Vorschriften, sind Sie mit unserer Baugewährleistungs-Bürgschaft in Höhe von 75.000 Euro bestens abgesichert, sollte sich trotz des hohen Qualitätsanspruches von Town & Country Haus ein Problem ergeben.Bevor Sie sich für ein Bauunternehmen entscheiden, ist auch ein Blick ins Detail wichtig. Welche Leistungen bieten Ihnen die verschiedenen Hausanbieter an? Und was ist vor allem im Kaufpreis inbegriffen? Jedes Extra kann die Hausbaukosten steigen lassen. So kann ein Anbieter, der anfangs günstig erscheint, am Ende zur Kostenfalle werden.Aufschluss darüber, welche Posten zur Inklusiv-Ausstattung gehören, gibt Ihnen die Bau- und Leistungsbeschreibung. Town & Country Haus bietet eine Vollausstattung an, die zukunftsweisend ist. Angefangen bei der Bauweise über die Elektroausstattung bis zur schlüsselfertigen Ausbaustufe mit wenigen Eigenleistungen.Erstellen Sie sich am besten frühzeitig eine Liste mit Ihren Ausstattungswünschen und vergleichen Sie die Anbieter – es lohnt sich! Für Fragen stehen Ihnen unsere mehr als 300 Town & Country Haus Partner vor Ort zur Seite.