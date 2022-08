Für viele eine Überraschung: Hausbau ist günstiger als Mieten

Auf den ersten Blick scheint es günstiger zu sein, zur Miete zu wohnen, statt ein Haus zu bauen. Der Hausbau rentiert sich aber langfristig und kann somit günstiger sein, als zu mieten. Es kommt auf Ihre individuellen Voraussetzungen an.Wenn Sie an Ihren Traum vom Hausbau denken, haben Sie sich sicherlich schon die Frage gestellt: Lohnen sich die hohen Kosten für ein eigenes Haus? Oder sollte ich nicht lieber zur Miete wohnen bleiben? Die Antwort darauf ist sehr individuell und hängt von vielen Faktoren ab. Um sie beantworten zu können, sollten Sie die Kosten für eine vergleichbare Mietwohnung mit den Kosten für Grundstückskauf, Hausbau, Nebenkosten und Instandhaltung langfristig betrachten und vergleichen. Denn bis ans Lebensende gedacht, ist der Hausbau oft günstiger, als ein Leben lang zur Miete zu wohnen.Während die Mietpreise gerade in Ballungszentren schnell steigen, bleibt die monatliche Kreditsumme für Ihr Haus dieselbe. Somit haben Sie Planungssicherheit für Ihre Fixkosten.Diese monatlichen Kosten kalkulieren Sie bereits in der Planung Ihres Hauses. Beim Hausbau mit Town & Country Haus erhalten Sie eine 14 Monate Festpreisgarantie und eine FinanzierungsSumme-Garantie. Beide sorgen dafür, dass Sie nicht von steigenden Baupreisen überrascht werden können.Mit dieser Sicherheit können Sie sich ein passendes Kreditangebot Ihrer Bank erstellen lassen und prüfen, ob die Finanzierung eines Hausbaus zu Ihren Lebensumständen und dem zukünftigen Einkommen passt.Ihr großer Vorteil am Hausbau ist, dass Sie steigenden Preisen für Gas oder Strom entgegenwirken können. Nutzen Sie zum Beispiel alternative Energiequellen für Ihr Haus! So ergänzen sich eine Photovoltaik-Anlage und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ausgezeichnet. Sie benötigen kein Gas in Ihrem Haushalt und können den Strom zum Heizen selbst gewinnen. Im besten Fall erzielen Sie sogar ein zusätzliches Einkommen, indem Sie überschüssigen Strom der Photovoltaik-Anlage ins Netz einspeisen.Kommen neue Technologien auf den Markt, haben Sie mit Ihrer eigenen Immobilie die Möglichkeit, nachzurüsten und Ihre Energiekosten weiter zu senken.Ist Ihr Haus abgezahlt, sinken Ihre monatlichen Ausgaben erheblich. Ab diesem Zeitpunkt müssen Sie nur noch die Fixkosten wie Strom, Wasser oder Steuern zahlen. Das ist vor allem im hohen Alter, wenn Sie Rente beziehen, ein großer Vorteil. Für die Instandhaltung Ihrer Immobilie sollten Sie von Beginn an eine Rücklage bilden, sodass auch einmalige Ausgaben keine zusätzliche finanzielle Belastung darstellen.Einer der großen Vorteile beim Hausbau ist, dass Sie in Ihr eigenes Eigentum investieren. Eine Wohnung, in der Sie Miete zahlen, bleibt im Besitz des Eigentümers – das Geld ist weg. Ihr Haus gehört Ihnen. Mit Ihrem Vermögen schaffen Sie so einen Wert, der sich zum Beispiel beim Verkauf im Rentenalter auszahlt, wenn Ihnen die Immobilie zu groß geworden ist. Alternativ können Sie auch eine Einliegerwohnung in Ihrem Haus vermieten, wenn der Grundriss das hergibt. Oder Sie vermieten das gesamte Haus und zahlen von den Mieteinnahmen ihren kleinen Bungalow.Für viele Familien ist der Hausbesitz auch ein wichtiger Punkt, wenn es um das Erbe geht. Ihre Kinder oder Enkelkinder können das Haus weiter bewohnen oder verkaufen, um sich ihre eigenen Träume zu erfüllen.Berücksichtigen Sie alle aufgeführten Punkte über einen längeren Zeitraum, können Sie sich einen Kostenplan zum Vergleich von Hausbau und Miete aufstellen. Je nach Ihren persönlichen Wünschen für Ihr Traumhaus wie Lage, Größe und Ausstattung werden Sie erkennen können, ob sich der Traum vom Hausbau für Sie lohnt.Town & Country Haus ist dabei der richtige Partner für Sie, weil sie vor, während und nach dem Hausbau abgesichert sind und für Ihre Fragen die passende Unterstützung aus langjähriger Erfahrung erhalten. Wir sind seit 2009 Deutschlands meistgebautes Markenhaus. Ihr regionaler Town & Country Haus Partner realisiert Ihren Traum vom Eigenheim inkl. Kostenkontrolle ab Hausplanung.