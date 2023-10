Energetische Sanierung: Diese 5 Gründe sprechen dafür

Ob ein besseres Raumklima oder finanzielle Einsparungen: Energetische Sanierungsmaßnahmen bringen wesentliche Vorteile mit sich! Immer mehr Hausbesitzer entscheiden sich daher für die lohnenswerte Investition. In diesem Artikel verraten wir Ihnen, warum sich eine energetische Sanierung auch bei Ihrem Eigenheim rentieren kann.Ältere Bestandsgebäude lassen sich mit Hilfe von energetischen Sanierungsmaßnahmen im Handumdrehen optisch aufwerten. So können etwa in die Jahre gekommene Fenster oder Türen problemlos ausgetauscht werden. Ebenfalls lohnt sich die Modernisierung des Hausdachs sowie der Außenfassade. Denn: Der erste Eindruck zählt. Unschöne Beschädigungen oder Abnutzungen gehören auf diese Weise der Vergangenheit an.Eine energetische Sanierung verhilft Ihnen außerdem zu einem angenehmeren Wohngefühl und steigert Ihre Lebensqualität in den eigenen vier Wänden. Eine intakte Fassadendämmung und Heizungsanlage sorgen unter anderem für eine ideale Luftfeuchtigkeit. Das wirkt sich nicht nur positiv auf das Klima der Innenräume, sondern auch auf Ihre Gesundheit aus. Gleichzeitig genießen Sie an heißen Sommertagen einen effektiven Wärmeschutz, bei eisigen Temperaturen wiederum maximale Gemütlichkeit!Ob Strom, Gas oder Heizöl – die Energiepreise sind in den letzten Jahren rasant gestiegen. Zahlreiche Hausbesitzer erleben zunehmend Schwierigkeiten, die teuren Kosten auch auf lange Sicht zu stemmen. Doch das muss nicht sein! Dank energetischer Sanierungen alter Fenster, Dämmungen und Co. lässt sich der eigene Energieverbrauch um bis zu 80 Prozent verringern. Das verbessert die Energieeffizienz Ihres Hauses und schont gleichzeitig Ihren Geldbeutel.Ganz egal, ob Sie sich für den Einbau einer Wärmepumpe, den Austausch alter Fenster und Türen oder eine verbesserte Fassadendämmung entscheiden: Ihr Eigenheim wird durch energetische Sanierungsmaßnahmen finanziell aufgewertet. Das lohnt sich besonders, wenn Ihre Immobilie als lukrative Altersvorsorge dienen soll. Möchten Sie das Gebäude in Zukunft doch nicht mehr selbst bewohnen, sondern stattdessen verkaufen oder vermieten, zahlt sich eine energetische Sanierung ebenfalls aus.Von energetischen Sanierungsmaßnahmen profitieren nicht nur Sie als Hausbesitzer: Gleichzeitig schonen Sie aktiv das Klima und die Umwelt. Denn wird weniger Energie verbraucht, sinkt auch der klimaschädliche Ausstoß von CO2-Emissionen. Besonders wirksam lässt sich das Klima durch den Austausch alter Öl- oder Gasheizungen schützen.Ob bei der energetischen Sanierung Ihres Eigenheims oder dem Bau Ihres zukünftigen Zuhauses – Town & Country Haus begleitet Sie auf dem Weg zu Ihrem persönlichen Wohntraum. Dabei profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise als Deutschlands meistgebautes Markenhaus sowie über 300 regionalen Partnern.