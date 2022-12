Baufinanzierung: Der Bausparvertrag hat wieder Potenzial

Hohe Tilgungsraten

Viele Jahre lang galt der Bausparvertrag wegen geringer Zinsen als unattraktives Anlageangebot und geriet dadurch mehr und mehr in Vergessenheit. Doch nun sieht es so aus, als würde der Bausparvertrag sein großes Comeback feiern – als Baustein der Baufinanzierung.Der Bausparvertrag setzt sich aus zwei Phasen zusammen: Der Spar- und der Darlehensphase. Zu Beginn legt derSparer die Bausparsumme (meist zwischen 5.000 und 10.000 Euro) und die Sparrate (z.B. 100 Euro pro Monat) fest.Über sieben bis zehn Jahre fließt nun ein monatlich festgelegter Geldbetrag – der sogenannte Regelsparbetrag – vom Konto in den Bausparvertrag. Die Zinsen, die die Bausparkassen hierfür auszahlen, liegen inzwischen bei unter 1 % – derGrund, warum der Bausparvertrag in den letzten Jahren so unattraktiv geworden ist.Denn: Zieht man von den 1 % Zinsen noch die Abschlussgebühr von rund 1,6 % und die eventuelle Provision für einenBerater ab, ergibt das ein unrentables Minusgeschäft. Oder anders formuliert: Der Bausparvertrag ist keine Geldanlage.Lohnenswert wird der Bausparvertrag erst in der Darlehensphase. Wurde das erforderliche Mindestsparguthaben – meist 30 bis 50 % der Bausparsumme – erreicht, ist der Bausparvertrag zuteilungsreif. Der Rest der zuvor festgelegtenSumme wird nun als Darlehen ausgezahlt und mit ca. 1,5 bis 2,7 % sehr gut verzinst.Genau das ist der Grund, warum Bausparverträge gerade so ein großes Comeback feiern – denn bei klassischenBankdarlehen für Bauvorhaben werden derzeit höhere Zinsen fällig.Richtig in der Hausfinanzierung eingesetzt, stellt der Bausparvertrag eine wichtige Säule dar und kann dabei behilflichsein, durch die niedrigen Kreditzinsen mehrere Tausend Euro zu sparen. Allerdings gibt es auch ein paar Punkte, die Sie vor Abschluss eines Bausparvertrages beachten sollten.Geht es darum, den Kredit des Bausparvertrages wieder abzubezahlen, schlucken viele – denn die Tilgungsraten sind deutlich höher als bei einem Bankdarlehen. Wurde das Darlehen dennoch früher getilgt als vorgesehen, werden keine zusätzlichen Kosten fällig.Der Kredit, den Sie im Rahmen eines Bausparvertrages von einer Bausparkasse erhalten, ist zweckgebunden. Das Geld kann für einen Neubau genutzt werden, aber beispielsweise auch für Baunebenkosten, Renovierungen und Sanierungen. Außerdem eignet er sich als Eigenkapital sowie zur Tilgung von Restschulden beziehungsweise als Sondertilgung.Die meisten Bausparverträge sind so konzipiert, dass der Besitzer erst einmal rund zehn Jahre Geld spart, ehe er dasDarlehen erhält und sich damit seine Hausbauträume erfüllt. Wer sofort Geld benötigt, sollte sich nach einem Tarif mit sogenannter Sofortansparung umschauen. Doch auch hier wird die Zuteilungsreife nicht sofort erreicht.Bausparkassen dürfen per Gesetz kein Datum für Zuteilungsreifen garantieren, sondern ausschließlich prognostizieren.Dennoch gilt der Bausparvertrag als sehr planungssicher – nicht zuletzt auch, weil die Zinsen über die komplette Dauer des Vertrages gleich bleiben und die Finanzierung dadurch über Jahre hinweg durchgeplant werden kann.Es gibt unzählige Bausparverträge mit teils sehr unterschiedlichen Konditionen. Wer hier nicht den Überblick verlieren und die richtige Wahl treffen möchte, sollte sich im Vorfeld von einer unabhängigen Stelle, zum Beispiel der Verbraucherzentrale, beraten lassen.Die niedrigen Kreditzinsen lassen den Bausparvertrag angesichts der aktuellen Entwicklungen auf dem Finanzierungsmarkt immer attraktiver wirken – und so ist es nicht verwunderlich, wenn so mancher Bauherr bereits darüber nachdenkt, sein Vorhaben direkt über einen Bausparvertrag beziehungsweise mehrere Bausparverträge zu realisieren.Experten raten hiervon jedoch ab und verweisen auf die hohen Tilgungsraten am Ende des Bausparvertrages. Ist dieBausparsumme zu hoch, sind die Tilgungen eine zu große Belastung. Damit das Traumhaus nicht zum Alptraum wird, sollten nie mehr als 20 bis 40 % der erforderlichen Summe für Baumaßnahmen über einen Bausparvertrag finanziert werden. Weitere Finanzierungstipps erhalten Sie von unserem bankenunabhängigen Finanzierungsservice oder Ihrem regionalen Town & Country Partner.