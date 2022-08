Anbietervergleich: So sparen Sie beim Hausbau

Erfahrungen

Bauleistungen

Erstgespräch

Erfahrungsgemäß wird der Hausbau nur einmal im Leben realisiert. Mit einem Anbietervergleich können Sie Ihr Traumhaus auf ein stabiles Fundament bauen und beim Hausbau sparen. Wir erklären Ihnen in diesem Beitrag, worauf es bei der Wahl des Baupartners ankommt.Als Grundlage für den Anbietervergleich dienen die Baudetails, die sich aus der Baubeschreibung sowie der transparenten Aufzählung der Baunebenkosten zusammensetzen. Im Vordergrund steht dabei die Beratung - denn diese gibt dem Bauherren Aufschluss über die Erfahrung des Bauunternehmens und die Kostenkontrolle beim Hausbau.In der Flut an Websites und Flyern ist es auf den ersten Blick kaum möglich die Angebote von Hausbauunternehmen miteinander zu vergleichen. Unsere Tipps helfen Ihnen dabei, schwarze Schafe in der Baubranche zu erkennen und den richtigen Baupartner für Ihren Hausbau zu finden, um clever zu sparen.Experten sind sich sicher, dass sich Unternehmen, die heute eine Brücke und morgen ein Einfamilienhaus bauen, schwertun. Machen Sie sich aus diesem Grund ein Bild vom Bauunternehmen. Dabei können Sie auf persönliche Erfahrungsberichte von Bauherren, Qualitätssiegel vom TÜV und Hausbesichtigungen setzen. Beachten Sie aber, dass Erfahrungsberichte nur eine persönliche Perspektive darstellen. Lesen Sie aus diesem Grund immer mehr als eine Bewertung, um einen aussagekräftigen Eindruck zu gewinnen.Die Schutzgemeinschaft für Baufinanzierende e.V. hat eine Checkliste für Bauherrn erstellt, die fünf Leistungen beinhaltet, die jedes Bauunternehmen mindestens anbieten sollte. Dazu gehören unabhängige Qualitätskontrolle durch einen qualifizierten Gutachter, Blower-Door-Test, Baugrundgutachten, Vertragserfüllungssicherheit für fristgerechte und mängelfreie Erstellung und Gewährleistungsbürgschaft. Denn beim Anbietervergleich fällt der erste Blick auf den Umfang und Inhalt der Bauleistungen.Das Erstgespräch dient dazu Ihre Wünsche und Vorstellungen für Ihren potenziellen Baupartner in Worte zu verfassen. Nutzen Sie die Gelegenheit und führen Sie Erstgespräche mit Ihren Favoriten und lassen Sie diese Revue passieren. Lassen Sie sich in diesem Termin nicht in ein Kaufgespräch verwickeln. Denn einem guten und seriösen Baupartner ist die Bedeutung des Kennenlernens bewusst. Ganz nach dem Motto: gut beraten ist besser gebaut.Mit unserem Anbietervergleich können Sie Ihre potenziellen Baupartner miteinander vergleichen und die erste Hürde auf dem Weg ins eigene Massivhaus meistern. Town & Country Haus baut auf die Erfahrung von mehr als 40.000 gebauten Massivhäusern - und begleitet Sie mit dem konkurrenzlosen Hausbau-Schutzbrief und der 25 Jahre Jubiläums-Ausstattung Schritt für Schritt ins Eigenheim. Vergleichen Sie jetzt und sparen Sie clever beim Hausbau!