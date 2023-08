Alte Fenster austauschen? Diese Gründe sprechen dafür

Fenster tragen entscheidend zur Optik sowie zum Wohnklima Ihres Hauses bei. Außerdem dienen sie als Schall- und Wärmeschutz, um das Leben in Ihrem Eigenheim so angenehm wie möglich zu gestalten. Doch ihren Funktionen können sie nur dann nachkommen, wenn sie selbst gut in Takt sind. In diesem Artikel verraten wir Ihnen, warum sich der Austausch alter Fenster tatsächlich lohnt.Schlecht isolierte, undichte Fenster können die Wohnqualität spürbar verringern. Die Scheiben sind oft deutlich kälter als die Wände und lassen schnell das Gefühl von Zugluft aufkommen. Mit modernen 3-fach-Verglasungen können Sie das gekonnt verhindern. Außerdem sollten Sie bei der Wahl Ihrer Fenster auf einen möglichst großen Tageslichteinfall achten. Denn natürliches Licht wirkt sich unmittelbar auf Ihren Gemütszustand aus. So lässt es Sie unter anderem konzentrierter und leistungsstärker fühlen und beeinflusst sogar Ihr Immunsystem positiv.Dauerlärm macht krank. Umso wichtiger ist es, bereits bei der Planung Ihrer Sanierung auf den richtigen Schallschutz zu achten. So ermöglicht die Verglasung moderner Fenster grundsätzlich einen besseren Schutz vor störenden Geräuschen. Gleichzeitig können diese mit weiteren Schallschutzverglasungen versehen werden. Bauarbeiten oder Straßenlärm haben hier keine Chance mehr. Stattdessen genießen Sie in Ihren eigenen vier Wänden angenehme Ruhe und Entspannung.Sparfüchse aufgepasst! Investieren Sie in neue Fenster, profitieren Sie auf lange Sicht von einem spürbar niedrigeren Energieverbrauch. Denn während ältere Modelle oft über keine Wärmeschutzverglasung verfügen, ermöglichen moderne Fenster eine effektive Wärmedämmung. Wie energieeffizient diese tatsächlich sind, lässt sich anhand des sogenannten U-Werts erkennen. Dabei gilt: Je niedriger dieser ist, desto besser.Ein weiterer Vorteil moderner Fenster ist die damit verbundene Wertsteigerung des Gebäudes. Entscheiden Sie sich außerdem für die Integration smarter Gadgets wie beispielsweise elektrische Rollläden lässt sich dieser zudem erhöhen. Besonders beliebt sind ebenfalls intelligente Lüftungssysteme. Diese sorgen automatisch für eine ausreichende Frischluftzufuhr. Denn regelmäßiges Lüften ist auch bei neuen Fenstern essentiell, um die Luftfeuchtigkeit auszugleichen und Schimmel zu vermeiden.Ob Brüstungsfenster, bodentiefe Fenster oder Terassentüren: Bei Town & Country Haus profitieren Sie von einer exklusiven Vollausstattung. Dabei verbauen wir ausschließlich 3-fach-verglaste Fenster. Diese verfügen nicht nur über eine hohe Energieeffizienz, sondern schützen Sie dank Pilzkopfverriegelung zudem bestmöglich vor Einbrüchen.Sie möchten alte Fenster einer bestehenden Immobilie austauschen? Kein Problem! Als erfahrener Massivhausanbieter unterstützen wir Sie jetzt auch bei der energetischen Sanierung Ihres Bestandsgebäudes. Gerne begleiten wir Sie dabei auf dem Weg von einfach oder 2-fach-verglasten Fenstern hin zu einer professionellen 3-fach-Verglasung.