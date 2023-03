5 gute Gründe für ein eigenes Zuhause

Von der ersten eigenen Wohnung bis hin zum Nestbau, weil sich Nachwuchs ankündigt – die Ansprüche an eine Wohnunterkunft verändern sich im Laufe des Lebens, sodass unter Umständen auch ein Wohnortwechsel nötig wird. Im Durchschnitt zieht jeder Deutsche rund 4,5-mal um. Bei jedem Mal muss eine Entscheidung getroffen werden: Miete oder Eigentum? Wohnung oder Haus? Wie viele Quadratmeter Wohnfläche? Wie viel Zimmer werden benötigt? Was sind Must-Haves meines neuen Zuhauses?Wir können Ihnen nicht alle Entscheidungen abnehmen, aber zumindest erleichtern – vor allem die Frage nach dem Eigenheim. Das sind unsere 5 guten Gründe für ein eigenes Zuhause:Wenn man schon umziehen muss, warum dann nicht in etwas Eigenes? Im eigenen Haus oder der Eigentumswohnung hat man ein Maximum an persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit. Hier kann man wohnen, wie man möchte, seinen eigenen Geschmack einbringen und muss sich nicht an die Regeln eines Vermieters halten. Besonders für handwerklich begabte Menschen ist Eigentum etwas Tolles. Man kann seine ganze Energie, Leidenschaft und Arbeitskraft in die Gestaltung des Zuhauses stecken, stetig renovieren, aus- oder umbauen.Gerade in Zeiten der Inflation wächst auch die Miete. Damit ist im Eigenheim Schluss. Hier braucht man keine Angst mehr vor plötzlichen Mieterhöhungen haben. Auch Kündigungen, zum Beispiel wegen Eigenbedarfs, sind kein Thema mehr. Das führt zu maximaler Sicherheit und innerer Gelassenheit der Bewohner, die sich wiederum positiv auf die Lebensqualität auswirkt. Man kann das Wohnen gleich viel entspannter genießen.Früher galt ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung als spießig, heute wollen immer mehr junge Menschen in etwas Eigenes ziehen. Warum? Sie schätzen das Gefühl des Ankommens und schaffen sich eine Heimat, in der sie sich sicher und aufgehoben fühlen. Solche Gefühle sollte man vor allem in der unsicheren, wirtschaftlichen Lage nicht unterschätzen. Sie können den Wohlfühlfaktor ausmachen, Sicherheit schenken – und am Ende zum entscheidenden Kauf- oder Bauargument werden. Hausbau oder Hauskauf wird oft mit einer hohen finanziellen Belastung verbunden und diese lässt sich auch nicht verleugnen. Mieten erscheint zunächst günstiger, aber dieser Gedanke geht oftmals nicht auf. Selbstbewohnte Immobilien schenken schon einen Nutzen, während man noch deren Kredit abbezahlt – das nennt man die „Wohlfühlrendite“. Man kann das Eigentum schon nutzen, lernt seinen Wert kennen und ist so gewillter die höhere finanzielle Belastung zu tragen. Hat man es dank finanzieller Disziplin geschafft und ist das eigene Zuhause erst einmal abbezahlt, greift Grund Nr. 5.Hat man seinen Bau- oder Hauskredit abgezahlt, profitiert man von einer top Altersvorsorge. Das eigene Zuhause nennt man nicht umsonst „Betongeld“. Niemand weiß, ob die gesetzlichen Renten sicher sind oder wohin uns die Inflation noch führt. Da ist es beruhigend zu wissen, dass man im Alter keine Miete mehr zahlen muss und mehr von der Rente übrigbleibt, mit der man sich ein schönes Leben im Eigenheim machen kann.Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Beratungsgespräch bei einem von über 300 Town & Country Partner und lernen Sie die Vorteile eines eigenen Zuhauses noch besser kennen.