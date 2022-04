5 Tipps, um jetzt noch günstig zu bauen

Die Corona-Pandemie hat den Traum vom Eigenheim alles andere als gebrochen, sondern weiter vorangetrieben. Denn viele haben die viel zu kleine Mietwohnung satt und sehnen sich nach den eigenen vier Wänden mit Garten. Was sollte man jetzt beachten, um sich 2022 den Traum vom Eigenheim zu erfüllen?Unsere Tipps zum Hausbau 20221. Weniger ist mehrDas Sprichwort „Weniger ist mehr“ ist auch beim Hausbau Gold wert. Denn die Größe des Hauses nimmt Einfluss auf die Hausbau-Kosten. Laut Statistischem Bundesamt leben die Deutschen durchschnittlich in 134 Quadratmeter großen Einfamilienhäusern. Doch die durchschnittliche Hausgröße ist keine pauschale Antwort auf die Fragen: Wie viel Wohnfläche brauche ich? Sind uns ein Gäste- oder Arbeitszimmer wichtig? Und werden wir diese Zimmer nutzen? Stellen Sie für Ihre ideale Hausgröße eine Liste mit Wünschen und Anforderungen auf.2. InklusivausstattungTown & Country Haus bietet Ihnen schlüsselfertige Massivhäuser mit Inklusivausstattung an. Denn beim Hausbau handelt es sich nicht nur um den reinen Hauspreis, sondern um weitere Kosten für Grundstück, Baunebenkosten und Inneneinrichtung. Das Bad zählt zu den teuersten Räumen des Hauses. Dank der Ausbaustufe „schlüsselfertig“ können Sie für diesen Raum von der Inklusivausstattung Ihres Bauunternehmens profitieren. Unser Tipp lautet: Schauen Sie sich die einzelnen Leistungen an und vergleichen Sie.3. Ohne Keller bauenMit einem Haus ohne Keller können Sie bares Geld sparen. Die Kosten eines Kellers sind von der Hausgröße, Baugrube, Bodenbeschaffenheit, Abtransport und Entsorgung abhängig. Wer keinen Keller möchte, muss auch mit keinen Zusatzkosten rechnen. Kein Wunder, dass sich viele Bauherren die Frage stellen – Keller, ja oder nein? Denn im Grunde genommen sind die Kosten für einen Lagerraum oder Haustechnik zu hoch.4. Nicht ohne Festpreisgarantie bauenDie Welt steht nicht still, sie dreht sich immer weiter. Niemand kann vorhersagen, wie sie sich entwickelt. Ein Grund mehr, wieso Sie Ihren Lebenstraum optimal absichern sollten. Mit einem Festpreis haben Sie den Vorteil, dass weitere Preissteigerungen nicht an Sie weitergereicht werden können. Bei Town & Country Haus erhalten Sie eine 12 Monate Festpreisgarantie, die zum festen Bestandteil unseres Hausbau-Schutzbriefes gehört.5. Ausbaustufe – Schlüssel zum TraumhausPreissteigerungen und Handwerkermangel sind Themen, die uns beim Hausbau beschäftigen. Aber nicht immer gelten Eigenleistungen als ideale Lösung. Anders als Bauherren nehmen Bauunternehmen große Mengen an Baustoffen ab und profitieren von Preisnachlässen. Dieser Rabatt spiegelt sich auch im Hauspreis wider. Prüfen Sie aus diesem Grund, ob sich eine Ausbaustufe mit mehr oder weniger Eigenleistungen positiv auf Ihren Hauspreis auswirken kann.Mit unserem Ratgeber „Sparen beim Hausbau“ erhalten Sie weitere Tipps, um beim Hausbau zu sparen, ohne zu verzichten. Denn beim Hausbau können Sie vor, während und nach dem Hausbau sparen. Town & Country Haus bietet Bauherren einen Hausbau-Schutzbrief, der Sie in allen Phasen des Hausbaus rundum absichert. Dazu zählen unter anderem unsere 12 Monate Festpreisgarantie, 4-fache Baufertigstellungs-Bürgschaft und der Blower-Door-Test. Unser Town & Country Partner vor Ort stellt Ihnen gerne unser Leistungspaket in einem persönlichen Gespräch vor.