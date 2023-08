3 Tipps für die Dachsanierung

Wir von Town & Country Haus verraten Ihnen, wann der richtige Zeitpunkt für eine Dachsanierung ist.Ihr Dach hat das Durchschnittsalter von 60 Jahren erreicht? Es weist Schäden auf? Oder Sie möchten den Dachboden als zusätzlichen Wohnraum ausbauen? Wir haben 3 Tipps für Sie zusammengefasst, die für die energetische Sanierung Ihres Dachs wichtig sind.Wärme steigt bekanntlich nach oben, weshalb das Dach gut gedämmt sein muss. Ein saniertes Dach sorgt dafür, dass das Dachgeschoss im Winter nicht auskühlt und im Sommer nicht überhitzt ist. Eine einfache physikalische Regel.In der Regel wird von einem Durchschnittsalter von 60 Jahren gesprochen, doch je nach Lage, Material und Dachform kann die Lebensdauer variieren. So hat ein Flachdach nur eine Lebenserwartung von max. 40 Jahren, ein Dach mit Ziegeln bis zu 80 Jahren und Schieferdächer bis zu einem Jahrhundert.Mit einer Dachinspektion oder Wartung können Sie in regelmäßigen Abständen den Zustand Ihres Daches von einem Dachdecker prüfen lassen. So fallen schneller Mängel auf, die Sie Instandsetzen können. Das garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer.Wenn Sie sich für eine Photovoltaikanlage entscheiden, sollte eine Dachinspektion ein Muss sein. Prüfen Sie vorab, ob Reparaturen am Dach notwendig sind. Ist die PV-Anlage erst montiert, fallen nachträgliche Reparaturen teurer aus.Bevor Sie mit der energetischen Sanierung beginnen, sollten Sie Ihr Haus auf Herz und Nieren prüfen. Der individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP) gibt Ihnen Auskunft, wie Sie den Zustand Ihres Hauses verbessern können. Die Dachdämmung ist eine Maßnahme, die Sie dafür umsetzen können. Diese lässt Sie jährlich bis zu 30 Prozent Heizenergie sparen. In Kombination mit einer Fassadendämmung können Sie weitere Sparmaßnahmen erreichen. Das Beste: Die Dach- und die Fassadendämmung wird staatlich gefördert, wenn Sie mindestens die Effizienzhausstufe 85 erreichen.Je nachdem wie Sie Ihr Dachgeschoss nutzen, können Sie entweder die Dachschrägen oder die obere Geschossdecke dämmen. Wenn Sie noch nicht sicher sind, ob Sie das Dachgeschoss in Zukunft als Wohnraum nutzen, empfehlen wir eine Dämmung der Dachschrägen. So sind Sie zukunftssicher aufgestellt.Mit der Dachsanierung können wesentliche Änderungen am äußeren Erscheinungsbild des Hauses vorgenommen werden. So auch die Höhe des Hauses, wenn Sie das Dachgeschoss für Wohnzwecke ausbauen oder eine Gaube ergänzen. Wenn Sie nicht nur Dachziegel austauschen und Dachfenster einbauen, sollten Sie eine Baugenehmigung für Ihre Sanierung beantragen. Somit gehen Sie jeglichen Ärger mit dem örtlichen Bauamt als auch Nachbarn aus dem Weg. Je nach Bundesland und Landesbauverordnung kann die Genehmigungspflicht unterschiedlich ausfallen.Wir von Town & Country Haus stehen Ihnen von Anfang an zur Seite. Vom individuellen Sanierungsfahrplan über Förderanträge bis hin zur Sanierung Ihrer eigenen vier Wände. Für Sie sanieren wir nicht nur Ihr Dach, sondern setzen eine ganzheitliche energetische Sanierung um. Sprechen Sie uns an und Sie freuen sich auf ein zukunftssicheres Eigenheim.