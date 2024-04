Sauerland und Siegen-Wittgenstein sind Nachhaltige Reiseziele

Und da ist nicht zuletzt im Rahmen des Zertifizierungsprozesses in beiden Regionen schon einiges passiert, das nachhaltige Wirkung hat, und zugleich die ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte vereint. Dies alles sichtbar zu machen und stetig auszubauen, ist nun fester Bestandteil der touristischen Arbeit beider Destinationen. Als „Nachhaltige Reiseziele“ haben sich die beiden Regionen – vertreten durch ihre Tourismusverbände – dazu verpflichtet, sich in den Bereichen Kundeninformation, Arbeitsbedingungen, Umweltschutz, Gemeinwohl, Menschenrechte und faire Geschäftsbeziehungen ständig zu hinterfragen und Verbesserungen anzustoßen. Im umfangreichen Zertifizierungsprozess galt es dabei zunächst, den Status Quo aller Facetten der Nachhaltigkeit zu ermitteln, zahlreiche Umfragen und Selbstchecks einzuholen und in Strategieworkshops auszuwerten. Entstanden sind daraus konkrete Verbesserungsprogramme sowie detaillierte Nachhaltigkeitsberichte. Diese geben die weitere Nachhaltigkeitsarbeit im Sauerland und Siegen-Wittgenstein vor, über die die beiden Nachhaltigkeitsbeauftragten Anna Galon und Jule Kampen sowie ein eigens gegründeter Nachhaltigkeitsbeirat wachen.Das renommierte Zertifizierungsinstitut „TourCert“ – in Person der TourCert-Gesellschafterin Angela Giraldo – begleitete den Prozess mit seiner Expertise, zum Abschluss wurde die Arbeit der Regionen und ihrer Partnerbetriebe von zwei externen Auditoren begutachtet. „Die Auditoren lobten dabei besonders, dass wir als zwei touristische Region partnerschaftlich zusammenarbeiten, uns vernetzen und unterstützen“, betont Jule Kampen. Und Anna Galon ergänzt: „Unsere Nachhaltigkeitsberichte wurden als gründlich und aussagestark bewertet. Wir haben darin auch selbstkritisch hinterfragt, wo wir auch echte Herausforderungen sehen, und diese gezielt in unser Verbesserungsprogramm aufgenommen. Dafür gab es ebenfalls ein gutes Feedback.“Zentrales Element des Zertifizierungsprozesses war auf beiden Seiten zunächst der Aufbau eines Partnernetzwerks mit engagierten Betrieben, darunter Übernachtungsbetriebe, Gastronomie, Ausflugsziele und Tourist-Infos. Zu diesem Netzwerk gehören zum einen Betriebe mit anerkannten Umwelt- und Nachhaltigkeitssiegeln, zum anderen haben viele Betriebe im Sauerland und Siegen-Wittgenstein die Chance genutzt und an der Qualifizierungsmaßnahme „TourCert Qualified“ teilgenommen, die ihnen einen Einstieg in das Thema ermöglichte und sie über konkrete und individuelle Verbesserungsmaßnahmen zu dauerhaftem Einsatz animiert. Allesamt sind sie „Partner Nachhaltiges Reiseziel“, gehen mit gutem Beispiel voran, dienen so als Multiplikatoren und machen die Nachhaltigkeit vor Ort erlebbar: Indem sie zum Beispiel Ressourcen schonen, ihren Gästen in der Beratung nachhaltige Erlebnisse und auch Mobilitätsalternativen aufzeigen, verantwortungsbewussten und regionalen Konsum ermöglichen und einen wertschätzenden und fairen Umgang mit allen Mitarbeitenden pflegen.Aber das Partnernetzwerk soll und wird noch weiterwachsen. Bei der Abschluss- und Zertifizierungsveranstaltung haben die Teilnehmenden daher nicht nur den Zwischenerfolg gefeiert, sondern sich gleichzeitig auch mit der Zukunft des Netzwerks und dem gemeinsamen Verständnis von Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Im aktiven Teil wurden dazu die Wünsche der Partnerbetriebe an das Netzwerk gesammelt, aber auch auf offene Fragestellungen und Denkanstöße aus dem Plenum eingeholt. Gleichzeitig wurde eine Themensammlung für die künftigen Arbeiten erstellt und auch der Austausch untereinander kam nicht zu kurz.Für weitere Fragen stehen die Nachhaltigkeitsbeauftragte des Touristikverbandes Siegen-Wittgenstein e. V., Jule Kampen, Telefon 0271 333-1017, und die Nachhaltigkeitsbeauftrage des Sauerland-Tourismus e. V., Anna Galon, Telefon 02974 9698-50, zur Verfügung.Infos gibt es auch unter:tv.siegen-wittgenstein.info/partnerbetrieb