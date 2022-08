Auf ins WaldReich

Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. präsentiert sich auf der Messe Caravan Salon in Düsseldorf

Wandern, Radfahren und das Thema Outdoor sind Megatrends – das ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Auch neueste Studien aus der Reise- und Freizeitbranche bestätigen das. Umso mehr ist die Messe Caravan Salon in Düsseldorf vom 26. August bis 4. September wieder ein Highlight für alle Outdoorfans. In 16 Messehallen zeigen mehr als 650 Aussteller auf der weltweit größten Messe für Reisemobile und Caravans die neuesten Reisemobile, Wohnwagen und Campervans. Natürlich gibt es auch jede Menge Infos, Ausstattung und Ausrüstung für das Campen, Wandern und Radfahren.



Der Touristikverband Siegerland-Wittgenstein (TVSW) ist ebenfalls wieder vor Ort. Am Gemeinschaftsstand des Landes Nordrhein-Westfalen präsentieren sich die Regionen aus NRW zusammen. Der TVSW ist vom 31. August bis zum 4. September in Halle 3, Stand 3D18, zu finden. Die ersten fünf Tage der Messe ist Siegen-Wittgensteins Partner Sauerland Tourismus vor Ort.



„Wo kann man campen? Welcher Wanderweg ist am besten, wenn man Kinder dabei hat? Welche Radtour ist auch für ältere E-Biker geeignet? Wo kann man abtauchen, wenn es im Sommer so richtig warm wird? Oder wo kann man sich im Winter aufwärmen?“ Diese und viele andere Fragen werden die Mitarbeiter des TVSW gemeinsam mit den Kollegen aus den TouristInfos aus Bad Berleburg, Bad Laasphe, Freudenberg und Siegen beantworten. Und die Besucher der Messe Caravan Salon rund um die Themen Camping, Familienausflüge, entspannte Wanderungen und Bewegung in der grünen Natur Siegen-Wittgensteins beraten.



Für alle Messegäste, die keine Taschen voller Papier schleppen wollen, bietet der TVSW erstmalig die Gelegenheit, per QR Code Prospekte direkt von der Messe aus bequem und unkompliziert nach Hause zu bestellen oder als PDF herunterzuladen. Die waldreichste Region Deutschland trägt damit auch dem Thema Nachhaltigkeit Rechnung. Alle Broschüren werden schwerpunktmäßig online erstellt und können auf jedem Endgerät heruntergeladen werden. Wer doch lieber Print in der Hand hat, erhält die Broschüren des TVSW selbstverständlich auch in der Papierversion kostenlos.