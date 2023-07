Radfahrer und Skater entern die Straßen des Landkreises

Im „Lieblichen Taubertal“ dreht sich am Sonntag, 6. August, zwischen 10 und 18 Uhr alles um das Radfahren und Inlineskaten, denn an diesem Tag fällt der Startschuss zum 22. „Autofreien Sonntag“. Am ersten Sonntag im August richtet der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ e.V. jährlich das mittlerweile traditionelle Event gemeinsam mit den Städten und Gemeinden aus.„Auf der ausgewiesenen Strecke können Radfahrer und Inline-Skater die gesamte Fahrbahn nutzen und das Taubertal aus einem anderen Blickwinkel erleben und genießen. In den Festorten gibt es ein vielfältiges kulinarisches Angebot und Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt. Mein Dank gilt den engagierten Kommunen und Vereinen, die dieses Event mit ihren facettenreichen Angeboten und Aktionen enorm bereichern“, sagt Landrat Christoph Schauder als Vorsitzender des Tourismusverbandes.Dieses Jahr findet die Veranstaltung im nördlichen Teil der Ferienregion statt. Die Tauber- und Maintalstraße ist auf mehr als 50 Kilometern zwischen Tauberbischofsheim, Hochhausen, Werbach, Niklashausen, Gamburg, Bronnbach, Reicholzheim, Waldenhausen, Wertheim, Bestenheid, Grünenwört, Mondfeld, Boxtal und Freudenberg für den Autoverkehr gesperrt. Aus Sicherheitsgründen besteht die Sperrung mindestens 30 Minuten vor und nach der Veranstaltung, die Entscheidung über die Freigabe der Strecke obliegt den Einsatzkräften vor Ort. Um 10 Uhr startet die „Promitour“ am Kloster Bronnbach mit dem Zielort Boxtal. Ab 12.30 Uhr findet hier die Unterhaltungsstunde mit musikalischem Programm statt.Das „Liebliche Taubertal“ und das angrenzende Maintal bis Freudenberg am Main sind auch an allen anderen Tagen eine ideale Radfahrregion. Die Radwege führen in die Städte und Gemeinden hinein und laden ein, die Kultur und das kulinarische Angebot zu erkunden. Diese Erlebnisse ermöglichen der Main-Tauber-Fränkische Rad-Achter, die Regio-Rundtouren oder die Radwege „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ und „Liebliches Taubertal – Der Sportive“. Weiterführende Informationen zu den Radwegen und Ausflugstipps gibt es unter www.liebliches-taubertal.de . tlt