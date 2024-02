Raderlebniskarte zeigt die Tourenvielfalt auf einen Blick

Mit dem aktuellen Urlaubsmagazin sowie überarbeiteten Prospekten startet das Tourismusmarketing für die Ferienregion Liebliches Taubertal in das Jahr 2024. Als besonders hilfreiche Planungsunterlage präsentiert sich die neue Raderlebniskarte, welche die Tourenvielfalt für Touristen übersichtlich zusammenfasst.Das Taubertal und seine Seitentäler lassen sich auf zwei Rädern ideal erkunden. Mit Tourenvorschlägen, die sich auf nicht weniger als rund 2200 Kilometer Strecke addieren, steht Radelfans ein abwechslungsreiches Freizeitrevier zur Verfügung. Was in den vergangenen Jahren in vielen Einzelprospekten dargestellt wurde, fasst nun die neue „Raderlebniskarte – Rundtouren und Fernradwege durch das Liebliche Taubertal“ gebündelt zusammen. Der Variantenreichtum kann so auf einen Blick erfasst werden – die Raderlebniskarte stellt die geballte Information im kompakten Format bereit.Insgesamt 18 Rund- und Streckentouren mit einer Länge von 24 bis 240 Kilometern sind auf der Karte verschiedenfarbig aufgeführt, darunter der Fünf-Sterne-Radweg „Der Klassiker“, der sportive Taubertal-Radweg, die Wein-Radreise, der Main-Tauber-Fränkische Rad-Achter sowie zwölf weitere Themenrouten. Darüber hinaus finden sich in dem Faltprospekt drei überregionale Fernradwege, die aus dem Taubertal in benachbarte Regionen führen. Gut erkennbar sind zudem alle Knotenpunkte der unterschiedlichen Routen. Aus den fertigen Vorschlägen können somit auch ganz eigene Touren zusammengestellt werden – eine ideale Planungsgrundlage für Tagesausflüge oder ganze Radurlaube. Enthalten sind wichtige Zusatzinformationen wie Bahnhofhaltestellen, Bett-und-Bike-Betriebe, Sehenswürdigkeiten, Reparatur- und Verleihstellen, Ladestationen, Tourist-Infos und zu jeder Tour auch das Streckenprofil mit QR-Code für weitergehende Online-Infos.Im zweijährigen Turnus erscheint das Urlaubsmagazin, ein Katalog mit Städteportraits sowie einer thematischen Übersicht der Freizeitaktivitäten im Taubertal zu den Themen Wandern, Radfahren, Kulinarik und Kultur. Enthalten sind darüber hinaus Pauschalangebote von Anbietern für Kurztrips und Ausflügen oder Übernachtungspauschalen an mehreren Orten zu verschiedenen Themen. Im Unterkunftsverzeichnis stehen hunderte Möglichkeiten zur Auswahl, von gehobenen Hotels und Pensionen bis zu Ferienwohnungen. Und wer einmal auf völlig andere Art übernachten möchte, wird im Abschnitt „Besondere Unterkünfte“ ebenfalls fündig. Ob im Weinfass, im Glampingmobil, in einem Stadtturm, im Schlösschen oder im Tinyhouse – im Taubertal ist Vielfalt Trumpf.Ergänzt wird die Urlaubsplanung durch die aktualisierte Faltkarte „Ausflugsziele“, eine wunderschön gestaltete Darstellung der Ferienregion an der Tauber. Der Prospekt enthält in vier Sprachen Tipps für Entdeckungstouren in die Städte und Gemeinden des Taubertals und zeigt übersichtlich, was wo im Taubertal zu finden ist. Auf der Karte finden sich zudem wesentliche Informationen zu lokalen Stellplätzen für Wohnmobilisten, Frei- und Hallenbädern, Kanuverleihs, Radwegen und Wanderwegen. Aufgelistet sind zudem alle Weinorte im Taubertal.Erste Erfahrungen mit den neuen, auf umweltfreundlichem Papier gedruckten Karten, wurden bereits auf der Tourismus- und Freizeitmesse CMT in Stuttgart sowie auf der niederländischen Reisemesse in Utrecht gesammelt. Sie kamen bei den Urlaubsinteressenten sehr gut an. Die nach wie vor große Nachfrage nach Print-Infomaterial zeigt, dass das Liebliche Taubertal mit seinem nachhaltigen und zusammenfassenden Marketingmaterial auf dem richtigen Weg ist.Die neuen Karten und Broschüren zu Freizeit- und Erholungsangeboten in der Region gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ e. V. unter der Telefonnummer 09341/82 -5806 oder online auf der Webseite www.liebliches-taubertal.de . tlt