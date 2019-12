Premium-Radweg "Liebliches Taubertal - Der Klassiker"

Der 100 km lange Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ von Rothenburg ob der Tauber bis Wertheim am Main gehört zu den bundesdeutschen und europaweiten Spitzenangeboten. Er besteht 2020 seit 40 Jahren. Im Rahmen dieses Jubiläums gibt es die Aktion „10 x 4“ mit 10 Angeboten entlang des Radweges, die in Anspielung auf das 40-jährige Jubiläum jeweils 4 % Rabatt bzw. einen Gutschein für eine Sachleistung im Wert von 4 € gewähren. Die Leistungen sind übersichtlich im handlichen Jubiläumsflyer dargestellt und können bei den jeweiligen Betrieben zur Einlösung vorgelegt werden. Die Angebote gelten im gesamten Jubiläumsjahr 2020.Die „Geburtstagsfeier“ für den Radweg findet im Rahmen des Autofreien Sonntags am 2. August 2020 statt. Ganzjährig verkauft werden zudem Jubiläums-Sporttrikots mit dem Jubiläums-Aufdruck „40 Jahre Radweg Liebliches Taubertal – Der Klassiker“.Durch den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) wurde die Vorzeige-Route bereits vier Mal in Folge mit 5 Sternen bewertet. Dies ist die höchste Auszeichnung, die für Radfernwege national und international vergeben werden kann. Der Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ ist einer von nur zwei 5 Sterne-Radwegen in Deutschland und einer von vier in Europa, der diese Wertung vorweisen kann. Er hält im Jahr 2020 diese Klassifizierung bereits elf Jahre ununterbrochen. Gleichwohl wird stetig an weiteren Verbesserungen der Route gearbeitet. So wurde 2019 zwischen Bad Mergentheim und Edelfingen ein neuer Streckenabschnitt mit Straßenunterführung eröffnet, der nicht zuletzt für mehr Sicherheit sorgt.Neben der sicheren Befahr- und gute Erreichbarkeit der Route aufgrund von Wegbeschaffenheit, Verkehrsbelastung und Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel sind eine durchgängige und einheitliche Wegweisung in beide Richtungen Bewertungskriterien der Klassifizierung. Gesonderte Qualitätskriterien sind weiterhin der touristische Mehrwert und die Naturnähe des Radfernweges. Im „Lieblichen Taubertal“ genießen Radfahrer eine erlebenswerte und idyllische Routenführung parallel zur Tauber und ein leckeres kulinarisches Profil mit tauberfränkischem Wein und Bier. Hinzu kommen einmalige Sehenswürdigkeiten mit Burgen, Schlössern, Klöstern und Museen sowie Kunstwerke von Tilman Riemenschneider, Balthasar Neumann, Thomas Buscher oder Matthias Grünewald.Der Klassiker startet in Rothenburg ob der Tauber. Diese Stadt mit ihrem mittelalterlichen Gesamtensemble ist schon alleine eine Reise wert.Der Radweg führt in drei vorgeschlagenen Etappen entlang der Tauber durch schmucke Städte und Gemeinden bis zur Flussmündung in den Main bei Wertheim. Radler erleben eine herrliche Kulturlandschaft mit Rebhängen, Steinriegeln und Waldzügen und auch der Wechsel vom grauen Muschelkalk zu rotem Buntsandstein ist bei dieser Radtour eindrucksvoll nachvollziehbar. Der Gast lernt unter anderem den Riemenschneider-Altar in Creglingen, die Tauberbrücke von Balthasar Neumann in Tauberrettersheim, das Schloss Weikersheim, das Deutschordensmuseum in Bad Mergentheim, die Weinlandschaft um Lauda-Königshofen, das Kurmainzische Schloss mit Türmersturm in Tauberbischofsheim, das Pfeiferhannesmuseum in Werbach-Niklashausen, das Kloster Bronnbach und die Burg Wertheim kennen. Zusätzlich informieren 20 Hörstationen auf erlebnisreiche Art über die Kultur und Natur der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“.Entlang der Strecke können Radfahrer auch die Radelzüge auf der Tauberbahn nutzen. Der Radtransport ist auf der gesamten Strecke von Montag bis Freitag ab 9.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganztägig kostenfrei. In Kombination mit der Taubertalcard sichern sich Gäste durch die entwertete Fahrkarte Ermäßigungen auf Eintrittspreise und Führungen bei ausgewählten Vorteilspartnern.Zusätzlich angeboten wird ein Radbus, der in der Saison von April bis Oktober an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zwischen Weikersheim und Rothenburg ob der Tauber verkehrt. Der Radtransport ist hier ebenfalls kostenfrei.Am Abend können sich Radfahrer in einer der zahlreichen fahrradfreundlichen Unterkünfte des „Lieblichen Taubertals“ erholen und für den nächsten Tag stärken. Die Ferienlandschaft bietet Privatzimmer, Ferienwohnungen, Hotels sowie außergewöhnliche Unterkünfte wie die Bike Lodges auf dem Azur Campingplatz in Wertheim, den Schäferkarren in Creglingen-Frauental oder Weinfässer in den Weinbergen. Hier findet jeder Gast eine Unterkunft nach seinen individuellen Wünschen. Buchbare Arrangements mit Gepäcktransfer runden das Angebot rund um den 5 Sterne Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ ab.Informationen zum Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ gibt es kostenfrei beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 09341/82-5806, Fax: 09341/82-5700, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de, Internet: www.liebliches-taubertal.de