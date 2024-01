Neue Kraft tanken mit inspirierenden Erlebnissen

Eine Auszeit zu nehmen, bedeutet neue Kraft zu tanken und sich Zeit für sich selbst und seine Gesundheit zu nehmen. Längere oder auch kleine Auszeiten ermöglichen eine Pause von beruflichen oder anderen Verpflichtungen, um die körperlichen und geistigen Energiespeicher wieder aufzufüllen. Im Lieblichen Taubertal gibt es viele Möglichkeiten, mit inspirierenden Erlebnissen den stressigen Alltag hinter sich zu lassen.Im Rahmen der „Bad Mergentheimer Lichterwelten“ finden im Februar eine Reihe winterlicher Themenführungen statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer genießen die abendliche Atmosphäre bei Dunkelheit und erleben andere Gerüche, Geräusche und Gefühle im lichtgedämpften abendlichen Schloss- und Kurpark. Gutes Schuhwerk und Taschenlampe sind empfehlenswert. Treffpunkt für die „Führung der Sinne“ am Freitag, 2. Februar, ist am Haus des Gastes im Kurpark. Weitere Führungen im Februar sind eineam Freitag, 9. Februar, die FührungFreitag, 16. Februar, und eine Nam Freitag, 23. Februar. Tickets sowie den Flyer zu den Bad Mergentheimer Lichterwelten gibt es bei der Tourist-Information am Marktplatz.In der Hektik des modernen und schnellen Lebens nehmen Meditation, Achtsamkeit und Stressmanagement eine noch bedeutendere Rolle ein. Es gibt kaum wirksamere und angenehmere Methoden, einmal komplett abzuschalten und sich zu entspannen. Diese Entspannung hat sich Tanja Heinzmann in ihrem „zeitlos“ Studio in Weikersheim zur Aufgabe gemacht. Sie bietet moderne und zeitgemäße Meditationen und Achtsamkeitstrainings an. „Frei von religiösen Kontexten möchte ich unter anderem helfen, den Belastungen des Alltags besser Stand halten zu können, die Konzentration und die Aufmerksamkeit zu schulen, das Immunsystem zu stärken und das Wohlbefinden zu steigern“, sagt Tanja Heinzmann. Außer Angeboten für Unternehmen bietet sie auch Kurse und Einzelsitzungen für Privatpersonen und Gruppen an. Von Stressmanagement über Mental Load und Meditationen befinden sich auch Kurse wie „Achtsamkeit im Wald“ in ihrem Angebot. Weitere Infos gibt es online unter www.zeitlos-balance.com Die besondere Heilwirkung des Salzes ist schon seit Jahrhunderten bekannt. Das spezielle Mikroklima einer Salzgrotte hat das Hotel Lindenhof in Kreuzwertheim am Main nachempfunden. Mehr als 20 Tonnen Himalaya-Salz, Solequellen und Salinen geben wertvolle Mineralien und Spurenelemente an die Raumluft ab. Kristallsalz-Ionisatoren sorgen für reine, salzhaltige Luft. Mit jedem Atemzug inhalieren die Besucherinnen und Besucher saubere, allergenfreie Luft, die gleichzeitig wertvolle Mineralien wie Magnesium, Eisen, Calcium, Selen, Jod und Zink beinhaltet. Wohltuende Linderung bietet die Salzgrotte etwa bei Atemwegsbeschwerden, Hauterkrankungen, Schlafstörungen oder rheumatischen Erkrankungen.Die Weinprobe „Women only“ am Donnerstag, 8. Februar, um 18.30 Uhr in der Vinothek ist der erste Höhepunkt im neuen Veranstaltungsjahr des Klosters Bronnbach. Mit „Women only“ will das Kloster ein Kontrastprogramm zu Veranstaltungen rund um Weiberfasching anbieten. Angesprochen sind Frauen, die in geselliger Runde mit ihren Freundinnen einen schönen und kurzweiligen Abend verbringen, sich aber nicht auf Faschingsveranstaltungen treffen wollen. Die Weinprobe umfasst einen Begrüßungs-Secco, fünf ausgewählte Weine aus dem Taubertal sowie kulinarische Köstlichkeiten und swingende Saxophon-Livemusik. Mit allerhand Wissen rund um die edlen Tropfen im Glas werden die Teilnehmerinnen von der ehemaligen Hohenloher Weinkönigin, Verena Ruck, versorgt. Gemeinsam mit den Frauen stellt sie nicht nur die Weine auf die Probe, sondern verspricht vor allem einen ausgelassenen Abend in geselliger Runde. Von rot bis weiß über lieblich und prickelnd bis hin zu fruchtig und süß – für alle Genießerinnen, beste Freundinnen, Kolleginnen oder Mutter-Tochter-Gespanne gibt es bei der Weinprobe „Women only“ die passende Auswahl. Karten für die Veranstaltung gibt es unter www.reservix.de Das meditative Wanderangebot der Ferienlandschaft Liebliches Taubertal umfasst neun Routen, die zu sakralen Gebäuden oder Denkmälern führen. In Kirchen, Kapellen oder an Bildstöcken können Pilger innehalten und an manchen Orten auch in Gästebüchern persönliche Gedanken festhalten. Wer sich die Auszeit auf den Meditationswegen LT-M1 bis LT-M9 ganz bewusst nimmt, genießt in der wunderbaren Natur des Taubertals viele meditative Eindrücke. Die Routen mit ihren sakralen und natürlichen Höhepunkten sowie passende Sinnsprüche sind in der Broschüre „Meditationswandern im Taubertal“ zu finden. Übrigens wurde der Bildstockwanderweg bei Assamstadt (LT-M6) vom Deutschen Wanderverband als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet.Weitere Informationen zu den einzelnen Angeboten sind bei den jeweiligen Anbietern erhältlich. Details zu Freizeit- und Erholungsangeboten in der Region gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ unter der Telefonnummer 09341/825806 oder online unter www.liebliches-taubertal.de . tlt