Mit freudiger Erwartung ins Jubiläumsjahr der Ferienregion

Der Tourismusverband und damit die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ feiern im Jahr 2021 ihr 70-jähriges Bestehen. Von Februar bis Oktober finden daher verschiedenste Veranstaltungen statt. Virtuelle Weinproben, Ausstellungen und andere Events würdigen das Jubiläum.Die Veranstaltungen gehen auf die einzelnen Themen wie Radfahren und Wandern und auf die Gesamtdestination zwischen Rothenburg ob der Tauber und Freudenberg am Main ein. Sie finden statt, wenn die Corona-Situation dies zulässt. Wichtig ist daher, sich vorab noch einmal beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ oder in den Rathäusern der Städte und Gemeinden über die Durchführung und eventuell kurzfristige Änderungen zu informieren.In sieben Jahrzehnten hat sich das „Liebliche Taubertal“ zu einer Paradedestination für Radler, Wanderer, Kultur- und Kulinarik-Interessierte entwickelt. Die Ferienlandschaft zählt damit heute zu den schönsten Radfahr- und Wanderregionen Deutschlands und ist bekannt für ihre intakte Natur und die zahlreichen Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt. Eine besondere Note verleiht dem Taubertal auch der Weinanbau. Die Weinberge sind wunderbare Orte der Erholung und Entspannung, die Besenwirtschaften, Weinfeste und Weingüter Orte des Genusses und der Lebensfreude.Dem Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ gehören 27 Städte und Gemeinden sowie die Landkreise Ansbach, Würzburg und Main-Tauber-Kreis als Mitglieder an. Hinzu kommen noch Repräsentanten aus der Hotellerie, der Gastronomie, der kulturellen Institutionen sowie der Wein- und Bierwirtschaft.Alle Informationen zum Schwerpunktthema 2021 gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 2, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 09341/82-5806, Telefax: 09341/828-5700, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de , Internet www.liebliches-taubertal.de . tlt