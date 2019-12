Pressemitteilung BoxID: 778610 (Touristikgemeinschaft "Liebliches Taubertal" e.V.)

"Liebliches Taubertal" - Highlights in 2020

Abwechslungsreiche Veranstaltungen im Jahresverlauf

Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ zählt zu den schönsten Radfahr- und Wanderregionen Deutschlands und ist bekannt für ihre intakte Natur und die zahlreichen Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt. Eine besondere Note verleiht dem Taubertal der Weinanbau. Die Weinberge sind wunderbare Orte der Erholung und Entspannung, die Besenwirtschaften, Weinfeste und Weingüter Orte des Genusses und der Lebensfreude.



Ein Blick auf die Highlights 2020:



Eines der ersten Highlights ist die nostalgische Dampfzug-Sonderfahrt, die 2020 vom Taubertal aus nach Mannheim führt. Diese findet am Sonntag, 26. April 2020 zum 31. Mal statt. Hierbei fühlt man sich in der Zeit zurückversetzt und genießt das historische Ambiente einer Dampfzugfahrt.



Mit dem „Bus zum Wein“ geht es am 05. Juli 2020. Hier führt die Fahrt mit musikalischer Unterhaltung zu den Winzern, in die Weinberge und in die Weinorte des Taubertals. Während der Veranstaltung erwartet die Teilnehmer eine Weinprobe und auch für ein Vesper ist gesorgt.



Der zur Tradition gewordene „Autofreie Sonntag“ garantiert am 2. August 2020, bereits zum 21. Mal Radfahrern und Inlinern freie Fahrt. Die motorfreie Strecke verläuft zwischen Bad Mergentheim und Rothenburg ob der Tauber. Das südliche Taubertal wird wieder zu einer fröhlichen Festmeile mit Musik und kulinarischen Angeboten und bietet eine einmalige Atmosphäre. An diesem Tag wird auch das Jubiläum „40 Jahre Radweg Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ besonders gewürdigt.



Beim Kulinarischen Spaziergang am 18. September 2020 können die Spezialitäten des Taubertals genossen werden. Tauberbischofsheim bietet diesmal den Schauplatz, um örtliche Sehenswürdigkeiten und Kunstwerke kennenzulernen. Der besondere Reiz dieses beliebten Termins liegt in der Kombination von Kultur und Kulinarik.



Zum 14. Mal finden die Taubertäler Wandertage statt. Vom 9. bis 11. Oktober 2020 dreht sich in der Ferienlandschaft an Tauber und Main wieder alles ums Wandern: Spezielle geführte Wanderungen, ein Wanderarrangement und Tipps für den Abend findet der Wanderfreund ab Januar 2020 im neuen Wandertage-Faltblatt.



Hinzu kommen noch Open Air-Veranstaltungen wie das Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber, die Frankenfestspiele in Röttingen sowie die Veranstaltungen der Kurverwaltung in Bad Mergentheim.



Sehr interessant ist auch das Kulturangebot im Kloster Bronnbach in der Nähe von Wertheim. Hier finden ganzjährig zahlreiche Veranstaltungen der „Bronnbacher Kultouren“ in den Rubriken Musik, Gespräche, Führungen, Akademie und Neue Galerie statt.

