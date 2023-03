„Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ auf dem Treppchen

Die Radtour „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ hat beim Leservoting der Zeitschrift „Bike & Travel“ einen hervorragenden zweiten Platz belegt. In der Kategorie „Die beliebtesten Flussrouten“ punktete „der Klassiker“ bei den Leserinnen und Lesern und behauptete sich in einem starken Teilnehmerfeld.Das Radreise-Magazin „Bike & Travel“ veröffentlichte im vergangenen Jahr in sieben Ausgaben mehr als 70 Reportagen über Radreisen in ganz Europa. In einer Onlineabstimmung bewerteten die radbegeisterten Leserinnen und Leser, welche Radreise sie am meisten begeistern konnte. In fünf Kategorien, unter anderem auch „Alpentouren“ oder „Touren in Europa“, konnten Punkte vergeben werden. „Besonders freut es uns, dass unser ‚Klassiker‘ nicht nur die Redaktion überzeugt hat, sondern vor allem auch die Leserinnen und Leser. Das sind Radbegeisterte, die bereits viele Kilometer im Sattel haben. Ihr Votum ist eine Wertschätzung für unsere Region“, erklärt Landrat Christoph Schauder als Vorsitzender des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“. Geschäftsführer Sven Dell ergänzt: „Wir müssen den Vergleich mit Namen wie dem Donau- oder Elberadweg nicht scheuen. Das ist eine großartige Anerkennung und Bestätigung unserer Arbeit.“Der Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ führt über 100 Kilometer von Rothenburg ob der Tauber bis Wertheim am Main. Seit dem Jahr 2009 trägt der Flussradweg die vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC) vergebene Höchstwertung von fünf Sternen und ist damit ein offiziell ausgezeichneter Qualitätsweg. Informationen zu diesem und weiteren Radwegen sind erhältlich beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ e.V. unter www.liebliches-taubertal.de oder der Telefonnummer 09341/82-5806.Der Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ hat die Leserinnen und Leser der Zeitschrift „Bike & Travel“ überzeugt: Er belegt in der Kategorie „Die beliebtesten Flussrouten“ den zweiten Platz. Foto: Thomas Weller, Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ e.V.