Kraft schöpfen und Energie tanken im Taubertal

Wer sich danach sehnt, neue Kraft zu schöpfen und frische Energie zu tanken, ist im Lieblichen Taubertal gut aufgehoben. Besonders der Gang in die Natur bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung.Für das körperliche Wohlbefinden ist die Atmung essenziell, da sie in ständiger Wechselwirkung mit anderen Systemen des Körpers steht. Bei einem Angebot der Kurverwaltung Bad Mergentheim am Montag, 2. Oktober, können Interessierte mit kleinen Achtsamkeitsübungen lernen, den Atem in einen natürlichen Fluss und eine gesunde Balance zu bringen.Unter dem Motto „Begegnung mit Dr. Natur“ bietet die Kurverwaltung am Dienstag, 17. Oktober, eine Führung durch den Kurpark an. Dieser vereint und kombiniert verschiedene Heilelemente, die die Natur zu bieten hat, beispielsweise Wasser, Luft und Heilkräuter. Bei diesem Rundgang können die Teilnehmenden die verschiedenen Elemente kennen und auf sich wirken lassen.„Abtauchen und Kraft schöpfen“ lautet die Devise im Hallenbad mit Sauna in Lauda-Königshofen. Das Schwimmbecken lädt nicht nur zu sportlichen Aktivitäten ein, sondern ist zudem mit Nackendusche und Massagedüsen ausgestattet. Wellnessfans können sich auf den großzügigen Saunabereich mit Erlebnisdusche und Kneipp-Ecke sowie den gemütlichen Ruhebereich freuen. Der Zugang zur gesamten Anlage ist barrierefrei eingerichtet und auch für Rollstuhlfahrende geeignet.Ein besonderes Erlebnis ist das sogenannte Waldbaden. Beim buchstäblichen Eintauchen in den Wald kann man ideal abschalten und die wohltuende Atmosphäre des Waldes auf sich wirken lassen. Verschiedene Achtsamkeitsübungen können die angenehme Wirkung noch verstärken. Zertifizierte Waldbadebegleiterinnen bieten an unterschiedlichen Standorten in der Region geführtes Waldbaden an. Wer lieber auf eigene Faust einmal erholsam in den Wald eintauchen möchte, kann dies auf dem Waldbadepfad in Assamstadt tun. An mehreren Stationen leiten Infotafeln die Besucherinnen und Besucher zu Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübungen an.Weiterführende Informationen zu den einzelnen Angeboten sind bei den jeweiligen Anbietern erhältlich. Tipps zur Freizeit- und Erholungsgestaltung in der Region gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ e.V. unter der Telefonnummer 09341/82-5806 oder auf der Website www.liebliches-taubertal.de . tlt