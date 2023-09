Im Herbst schnürt die Region die Wanderstiefel

In der Ferienregion „Liebliches Taubertal“ stehen von Freitag, 13. Oktober, bis Sonntag, 15. Oktober, die 16. Taubertäler Wandertage an. Vielerorts werden geführte Wanderungen zu verschiedenen Themen angeboten – die ideale Gelegenheit, die Region aus einer anderen Perspektive neu kennenzulernen.Die offizielle Auftaktwanderung führt in diesem Jahr durch abwechslungsreiche Hangzonen und vielfältige Talräume auf der Gemarkung Grünsfeld. Unter der sachkundigen Leitung des Naturschutzvereins Grünsfeld werden unter anderem die Achatiuskapelle und der Grünsfelder See angesteuert. „Insgesamt werden über das ganze Wochenende verteilt 21 Wanderungen in 16 Städten und Gemeinden angeboten. Die thematische Bandbreite erstreckt sich hierbei von naturkundlichen Touren über Wanderungen zu den Themen Geschichte und Heimatkunde bis hin zu Weinkultur und Kulinarik“, erklärt Landrat Christoph Schauder, der die Wandertage in Grünsfeld offiziell eröffnen wird.Die Stadt Freudenberg lädt ein zu einer Wanderung mit dem spannenden Titel „Unser Wald im Klimawandel“ und der Heimatverein Wachbach entführt Interessierte in die Welt von Märchen und Sagen. „Gespannt sein darf man auch auf das Programm in Assamstadt. Die Gemeinde stellt ihr Angebot unter das Motto ‚Von allem öbs‘“, sagt Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung. Zusätzlich zu den 21 geführten Wanderungen besteht an jedem Tag die Möglichkeit, an einem erholsamen Waldbad teilzunehmen.Das komplette Programm der Taubertäler Wandertage mit detaillierten Informationen und Anmeldemöglichkeiten kann unter www.liebliches-taubertal.de abgerufen werden. Ebenfalls auf der Internetseite zu finden sind Informationen zu weiteren Wanderangeboten in der Region. tlt