Großrinderfelder Panorama-Tour ausgezeichnet

Der Rundwanderweg „LT 8 – Großrinderfelder Panorama-Tour“ hat kürzlich die Auszeichnung „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ des Deutschen Wanderverbands erhalten. Die entsprechende Urkunde wurde nun an die Gemeinde Großrinderfeld übergeben.„Dass das ‚Liebliche Taubertal‘ eine attraktive und abwechslungsreiche Wanderregion ist, ist kein Geheimnis. Einige unserer Wanderwege, allen voran der ‚Panoramaweg Taubertal‘, tragen bereits seit Jahren das Qualitätssiegel ‚Wanderbares Deutschland‘“, erläuterte Sven Dell, Geschäftsführer des Tourismusverbands. Zu den ausgezeichneten Wanderwegen gesellt sich seit Neuestem auch der Rundweg LT 8 in Großrinderfeld. Diese etwa 16 Kilometer lange Tour führt von der Ortsmitte zunächst auf den Häusemer Berg, der herrliche Fernsichten bietet. Nach einem Abstecher zur Liebfrauenbrunnkapelle in Werbach wird der Bogen unter anderem durch das Naturschutzgebiet Lindenberg zurück nach Großrinderfeld geschlagen.„Der Rundweg punktete beim Wanderverband vor allem durch Abwechslungsreichtum“, erklärte Bürgermeister Johannes Leibold, der gemeinsam mit dem verantwortlichen Wanderwegewart Bernd Leuchtweis die Zertifizierungsurkunde entgegennahm. „Außer ins Naturschutzgebiet mit seinen Orchideen geht es über naturbelassene Waldpfade und weitläufige Weinberge zu Highlights wie dem Naturdenkmal Hungerbrunnen oder dem Aussichtspunkt auf dem Häusemer Berg.“ Trotz der Attraktivität des Wegs sei die Zertifizierung aber nicht einfach gewesen. Zahlreiche Kriterien wie eine lückenlose Beschilderung, möglichst naturnahe Wege oder eine Informationstafel galt es zu erfüllen. „Das ist allein nicht zu bewältigen“, sagte Wegewart Leuchtweis. „Nur gemeinsam mit der Gemeinde und dem Tourismusverband konnten die Wegewarte das Ziel erreichen.“Weitere Informationen zu diesem und weiteren Wanderwegen sind beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Telefonnummer 09341/82-5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de , oder unter www.liebliches-taubertal.de erhältlich.