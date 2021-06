Festspielzeit im „Lieblichen Taubertal“

In der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ finden noch bis in den August hinein Festspiele oder Open-Air-Veranstaltungen statt. So laufen die Frankenfestspiele im Hof der Burg Brattenstein in Röttingen noch bis Ende Juli. Premiere der Burgfestspiele in Freudenberg war am Samstag, 26. Juni. Hinzu kommen Aufführungen in der TauberPhilharmonie in Weikersheim, im Schlossinnenhof in Bad Mergentheim und auf der Burg Wertheim.Nachstehend ein Auszug der Veranstaltungen:Bis Sonntag, 22. August: Frankenfestspiele RöttingenBis Freitag, 27. August: Toppler-Theater, Rothenburg o.d.T.Ab Samstag, 26. Juni, bis Samstag, 10. Juli: Freudenberg, BurgfestspieleDienstag, 29. Juni: Wertheim, Badische LandesbühneAb Donnerstag, 22. Juli, bis Sonntag, 1. August: Junge Oper Schloss WeikersheimBei allen Veranstaltungen sind die Coronaregeln zu beachten. Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, vor der Veranstaltung die Homepage der jeweiligen Stadt oder Gemeinde oder des Veranstalters anzuklicken. Dort wird aufgeführt, welche Hygieneregeln zu beachten sind und ob die Veranstaltung stattfinden kann.Mit diesen kulturellen Erlebnissen können die zahlreichen Rad- und Wandergäste ihre Aufenthalte in der Landschaft zwischen Rothenburg ob der Tauber und Freudenberg am Main bereichern. „Wir freuen uns sehr, dass jetzt wieder zahlreiche dieser sportlich aktiven Gäste unseren Landstrich besuchen“, sagt der Erste Vorsitzende, Landrat Christoph Schauder. Die Radtouren parallel zur Tauber oder des Mains sowie die Wanderungen auf den Höhen des Taubertals lassen diese Kulturlandschaft hautnah erleben.Eine detaillierte Übersicht über die Termine ist auch auf der Homepage des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ unter www.liebliches-taubertal.de unter „Veranstaltungen“ nachlesbar. Ebenso kann der Veranstaltungskalender in Printform angefordert werden beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 09341/82-5806, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de . tlt