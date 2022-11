Wo sind Calli Qualle und Fischer Hein?

Druckfrisch und pünktlich zur Vorweihnachtszeit wird es wimmelig in Kühlungsborn. In liebevoller Handarbeit, vom mecklenburgischen Illustrator Arvid von Oertzen, hat die Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH ein Wimmelbuch für das Ostseebad herausgebracht.Für alle diejenigen die nun Fragezeichen in ihren Köpfen haben: Ein Wimmelbuch ist eine besondere Form des Bilderbuchs. Meist auf A4-Format werden kennzeichnende Szenen eines Ortes auf dickem Karton Papier dargestellt. In einer kunterbunten Szenerie, in der es vor lauter Details nur so „wimmelt“, gilt es dann auf jeder Seite, die immer gleichen Charaktere zu entdecken.Ob am Strand, tief in der Ostsee, im schönen Konzertgarten oder im Kü.Bo.La: In dem neuen Wimmelbuch gibt es jede Menge zu entdecken. Die Kühlungsborner Frechdachse haben sich mal wieder einen Spaß erlaubt und haben sich vor euch im Gewimmel auf acht Seiten versteckt. Nun gilt es Sie zu finden!Das Wimmelbuch „Ostseebad Kühlungsborn“ gibt es ab sofort für 13,00 € in der Tourist Information Kühlungsborn sowie im Online-Shop unter:Das perfekte Geschenk für alle kleinen Kühlungsborn Fans.