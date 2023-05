„Welcome to…“ Kühlungsborn!

Mittlerweile gehört SEA&SAND wirklich wie der Sand an den Strand zum Ostseebad Kühlungsborn. Seit nunmehr 11 Jahren findet das stimmungsvolle Musikevent direkt am Strand – östlich des Bootshafens statt.Los geht es am Donnerstag mit dem DJ David Scott. Mit seinem „SEA&SAND -Warm Up“ begleitet er alle Besucher*innen nicht nur entspannt in den Sonnenuntergang, sondern sorgt auch für Vorfreude auf den folgenden Freitag.Der Freitagwird ein Fest für alle die es lieben mit Sand unter den Füßen zu tanzen. Entertainment ist ihr Leben, die Bühne ihr Zuhause: Gemeinsam spielen die smarten Jungs vonzu elektronischer Tanzmusik und erwecken coole Beats zu pulsierendem Leben. SEA&SAND 2023 erneut mit den mitreißenden SEA&SAND Weggefährten Valerio Lombardo & Triple L (zusammen: LiveClubbing).Headliner am Samstag, denist in diesem Jahr der international bekannte. DJ Antoine, erfolgreichster Musikexport der Schweiz, durchläuft die Meilensteine ​​seiner Karriere mit schier unendlichem Erfolg – 2011 erobert er mit seiner Hitsingledie weltweiten Charts und Dancefloors. Sein mitreißender Sommerhit „Ma Chérie“, wurde mehr als 1 Million Mal verkauft und mit mehreren Gold- und Platinauszeichnungen der weltbesten DJ-Liga ausgezeichnet.Bevor am Sonntag der Tag „SEA&SAND-Cool Down“ beginnt und dieser wieder alle chillig am Ostseestrand begrüßt, haben weitere DJs über die Veranstaltungstage für sensationelle Unterhaltung gesorgt.wird auch 2023 im Vorfeld für Stimmung im Ort sorgen. Bereits 2 Wochen vorher- vom 24. Juni bis 8. Juli - erwecken die Gastgeber SEA&SAND zum Leben und tragen so die unvergleichliche Sommerstimmung im Ort mit. Es ist ein Zusammenspiel aus Partnerhotels, gastronomischen Einrichtungen, stimmungsvollen loungigen Sounds und einem einzigartigen Farbspiel am Strand während der Sommermonate - in einer der schönsten Regionen der deutschen Ostseeküste.Die Intention: SEA&SAND vereint das unvergleichliche Licht sowie die damit verbundenem unverwechselbare Stimmung mit klangvollem Sound und sanften Klängen und gibt dies in einem anspruchsvollen, unvergleichlichen Ambiente wieder.SEA&SAND - Einmal mehr werden wir DAS Highlight des Sommers genießen: Eine Location zum Träumen und voller Magie, Sand unter den Füßen, Meeresluft, Sommercocktails und dazu sanfte elektronische Beats. Wir können es kaum erwarten.Der exklusive Vorverkauf derDie exklusivenfür den Freitag & SamstagTagestickets wird es an der Abendkasse geben (solange der Vorrat reicht) – Freitag: 10,00 €; Samstag: 25,00 €.