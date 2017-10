Top Fünf der beliebtesten deutschen Kleinstädte: Kühlungsborn gehört zu den Stars auf Instagram

Bilder vom langen Ostsee-Strand, von weitläufigen bunten Herbstlandschaften oder der beeindruckenden Bäderarchitektur: Mit mehr als 34.000 Hashtags gehört das Ostseebad Kühlungsborn zu den Top Fünf der beliebtesten deutschen Kleinstädte – wenn es nach der Anzahl der Hashtags geht. Der Reiseveranstalter Travelcircus hat 1.012 deutsche Dörfer und Kleinstädte anhand der Anzahl ihrer Instagram-Hashtags analysiert und das Seebad mit Flair hat es auf Platz fünf geschafft. Den 1. Platz belegt Füssen im Allgäu. Der Ort an den Alpen kommt auf 80.000 Hashtags.Bei der Touristik-Service-Kühlungsborn GmbH freuen sich Ulrich Langer, Geschäftsführer, und sein Team: „Das Ranking ist klasse – und es zeigt, dass es an der Ostsee noch weitere sehenswerte Ziele als Rügen oder Usedom gibt, die eine Reise wert sind.“ Im Ostseebad Kühlungsborn haben im abgelaufenen Tourismusjahr 2016 mehr als 450.000 Gäste ihren Urlaub verbracht. Kühlungsborn zählt damit nicht nur online zu den bedeutendsten ganzjährigen Urlaubsdestinationen an der deutschen Ostseeküste.Weitere Gewinner des Rankings sind Winterberg (74.000 Hashtags), Rothenburg ob der Tauber (40.000 Hashtags) und Cochem (36.000 Hashtags).Der offizielle Instagram-Auftritt von Kühlungsborn unter https://www.instagram.com/... Weitere Informationen zum Ostseebad Kühlungsborn unter https://www.kuehlungsborn.de/