Sommerkonzert mit MARQUESS

Die beliebte Latin-Pop Band MARQUESS tritt um 19 Uhr im Konzertgarten West auf.Seit über 15 Jahren zu 100 Prozent sommerlichen Stimmungen und eingängigen Latin-Sounds verschrieben, liefern Sascha Pierro, Christian Fleps und Dominik Decker auch in diesem Jahr den Soundtrack zum Hochsommer, in dem der Alltag lässig ausgeklammert wird, um einfach mal zu chillen, zu baden – und vor allem auch zu tanzen!Bekannt dafür, die Kraft der Sonne in stimmungsvolle Popsongs zu übersetzen, läuten MARQUESS für ihr 10. Jubiläumsalbum ihre persönliche „Energía“-Wende ein: Ausladend große Melodien und leidenschaftliche Sommerhymnen präsentieren sie unter dem passenden Albumtitel „Energía“ – sieben Buchstaben, die in sämtlichen Ecken der Welt auch ohne Wörterbuch verstanden werden!Erleben Sie die Latin Pop Hitmaker live und lassen Sie sich von ihrer unbeschwerten Musik in sommerliche Stimmung versetzen. Freuen Sie sich auf einen Abend voller mitreißender Rhythmen und guter Laune. So unbeschwert klingt der Sommer 2024!Weitere Informationen und Tickets gibt’s unter: https://www.kuehlungsborn.de/marquess/