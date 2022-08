Saturday Night Fever am 20. August im Ostseebad Kühlungsborn

Liveband: The Partymixers mit anschließender Silent Disco

Am Samstag, dem 20. August geht es heiß her im Ostseebad. Ab 20 Uhr startet im Konzertgarten Ost - Saturday Night Fever mit The Partymixers. Es gibt Bands, die Live-Konzerte spielen und es gibt DJs, die live performen und dann gibt es: THE PARTYMIXERS! Eine Live - Band, die all deine Lieblingssongs aus verschiedenen Genres spielt - gemixed wie von einem DJ. Der Gast erlebt 120 Minuten nonstop Partymusik!



Ab 22 Uhr ist denn aber noch nicht Schicht im Schacht angesagt. Nein, es geht weiter mit der beliebten Silent Disco – jeder Gast bekommt gegen einen Pfand in Höhe von 10,00 Euro seinen Kopfhörer und kann dann weiterfeiern. Auf den Kopfhörern gibt es 3 Kanäle und je nach Musikgeschmack – House, Schlager oder 90´er Musik – kann Frau oder Mann weiterschwofen.



Der Eintritt ist frei.