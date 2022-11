STAMMGAST Wochenende und Weihnachtsmarkt in Kühlungsborn

Alle Jahre wieder findet am ersten Adventswochenende das Kühlungsborner STAMMGAST Wochenende statt. Die touristischen Akteure im Ort haben sich das weihnachtliche Wochenende auserkoren, um Ihren STAMMGÄSTEN Danke zu sagen. Und das sind nicht wenige! Aus den aktuellen Marktforschungszahlen des Ostseebades geht hervor, dass Kühlungsborn einen sehr hohen Stammgast-Anteil hat. So waren 36,9 Prozent der Gäste bereits elf Mal und mehr hier. 45 Prozent verbrachten öfter als drei Mal ihren Urlaub in unserem schönen Ostseebad.Alle Angebote finden STAMMGÄSTE auf den ausliegenden Flyern oder unter www.kuehlungsborn.de/angebote-stammgast.de Jeder Gast erhält von seinem Gastgeber oder in der Tourist-Information kostenfrei eine STAMMGAST- Karte. Mit dieser bekommt er im ganzen Ort großartige Vergünstigungen und/ oder Extras von den teilnehmenden Einzelhändlern, Gastronomen oder Hotels. Seien es attraktive Rabatte, ein Kaffee, ein Sekt oder spezielle Führungen - es gibt allerhand, was der Gast am Wochenende erleben kann. Im Rahmen des STAMMGAST Wochenendes wird in diesem Jahr die Villa Baltic in den Abendstunden farbenfroh und stimmungsvoll beleuchtet.Zusätzlich, und insbesondere für unsere Kühlungsborner interessant, öffnet von Freitag bis Sonntag im Konzertgarten West wieder unser beschaulich-romantischer Weihnachtsmarkt seine Tore. Am Samstag und Sonntag bereichern außerdem verschiedene Handwerkskünstler mit einem außergewöhnlichen und vielfältigen Angebot den Markt, so dass sicher auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk gefunden werden kann.Das weihnachtliche Programm in der Übersicht:16:00 Uhr Der Weihnachtsmarkt öffnet18:00 Uhr Glühweinparty mit Zig Zag11:00 Uhr Weihnachtszaubershow für Kinder15:00 Uhr Weihnachtsmannsprechstunde16:00 Uhr Weihnachtsglücksrad mit tollen Preisen18:00 Uhr Live-Musik – Sophia Huth & Band11:00 Uhr Weihnachtswerkstatt für Kinder15:00 Uhr Weihnachtsmannsprechstunde16:00 Uhr Kühlungsborner Adventssingen