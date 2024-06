SEA&SAND 2024

GLASPERLENSPIEL: Am Freitag, den 12. Juli, sorgen Glasperlenspiel als Sundowner für ein einmaliges Erlebnis. Ihr Hit „Geiles Leben“ aus dem Jahr 2015 lief in den deutschen Radios hoch und runter und hielt sich mehr als ein Jahr ununterbrochen in den Deutschen Single-Charts.

Tom Novy feat. Julian Elsesser: Am 13. Juli legen Tom Novy und Julian Elsesser auf. Tom Novy ist einer der bekanntesten Resident DJs der internationalen Clubszene und wird bei SEA & SAND für eine unvergessliche Partynacht sorgen.

Strandbanausen: Am 11. und 14. Juli bringen die Strandbanausen mit Oliver Schols und Ricco Behnke gute Laune direkt an die Kühlungsborner Küste.

verwandelt sich der Eventstrand des Ostseebades Kühlungsborn in eine chillige Oase.Nach den erfolgreichen letzten Jahren kehrt das SEA&SAND Festival in diesem Jahr mit einem eindrucksvollen Programm an den Eventstrand von Kühlungsborn zurück und verspricht ein unvergessliches Erlebnis voller Musik, Sonne und Strand. Von Donnerstag bis Sonntag können Musikliebhabende und Strandfreundinnen und -freunde vier Tage lang, mit den Füßen im Sand, aufregende DJ-Sets am Strand des Ostseebades Kühlungsborn genießen. Die malerische Küstenkulisse bietet den perfekten Rahmen für dieses einzigartige Festival. Es kann sich auf eine Mischung aus elektronischen Beats, Pop, Club-Sounds und vielem mehr gefreut werden.- Kombi-Ticket (Fr/Sa) 29 €- Freitag 20 €- Samstag 15 €- Donnerstag & Sonntag kostenfreiFür Kinder und Jugendliche ist der Eintritt bis zu einem Alter von 16 Jahren kostenfrei.Das vollständige Line-Up, die Veranstaltungszeiten und weitere Informationen finden Sie unter: www.kuehlungsborn.de/sea-sand . Die Tickets können ebenfalls unter diesem Link gebucht werden.