Ostseebad bietet Highlight für die Souvenirjäger und Sammler

In den letzten Jahren hat sich der Null-Euro-Schein europaweit als beliebtes Souvenir und begehrtes Sammelobjekt etabliert. Nun freut sich das Ostseebad Kühlungsborn, seine erste Auflage des Null-Euro-Scheins vorstellen zu können. Der Schein ist exklusiv in der Tourist-Information im Haus des Gastes sowie im Onlineshop der Tourismus GmbH Kühlungsborn erhältlich.



Die erste Auflage des Kühlungsborner Null-Euro-Scheins zeigt die drei Möwen des Stadtwappens über der Seebrücke und einem Segelboot. Mit einer limitierten Auflage von 3.000 Exemplaren ist er ein begehrtes Sammlerstück. Weitere Auflagen mit anderen charakteristischen Attraktionen von Kühlungsborn sind geplant.



Die violetten Null-Euro-Scheine werden von einer französischen Wertpapierdruckerei hergestellt und verfügen über die gleichen Sicherheitsmerkmale wie normale Banknoten. Sie sind mit Wasserzeichen, Kupferstreifen, Simultouch, Hologramm, Durchsichtsregister, Sicherheits-Hintergrunddruck, fluoreszierender unsichtbarer Tinte und individuellen Seriennummern ausgestattet.



Der Null-Euro-Schein ist exklusiv in der Tourist Information im Haus des Gastes in der Ostseeallee 19 und im Onlineshop shop.kuehlungsborn.de zum Preis von 3,50 € erhältlich.

