Kunstvorträge: Von den Anfängen der PleinAir Malerei bis hin zum Reisezeichner in Norddeutschland

Während des Plein Air Festivals - zu Deutsch Freilichtmalerei – vom 1. Mai -8. Mai 2022 verwandelt sich das Ostseebad Kühlungsborn bereits zum vierten Mal in einen Ort für Kunstliebhaber und Hobbyzeichner, die die Landschaft lieber mit Stift und Farbe entdecken anstatt durch die Linse eines Smartphones. Im Rahmen der Plein Air Woche werden nicht nur zahlreiche Workshops und Miniworkshops angeboten, sondern auch inspirierende Vorträge und eine Vernissage in der Kunsthalle Kühlungsborn, die man nicht verpassen sollte.Am Mittwoch, demfindet der Auftakt-Vortrag umim Travel Charme Ostseehotel ein. Die bezaubernde Dozentin Dr. Genevieve Debien erklärt in anschaulicher Art und Weise die Ursprünge der PleinAir Malerei. Gehen Sie mit auf einen kleinen historischen Streifzug mit dem Fokus auf Frankreich. Der Besuch ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten.In der alten Büdnerei findet am 28. April 2022 ab 19 Uhr eine spannende Lesung von Kunst Historiker Jürgen Volk statt. Der Eintritt ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten.Besonders verbunden mit der Reisemalerei ist Jens Hübner. Auf seinen Reisen durch die Welt aber auch durch Deutschland ist Jens Hübner bevorzugt per Fahrrad, Motorrad, zu Fuß oder auch per Kajak unterwegs. Dutzenden Touren durch Afrika und die Welt sensibilisierten ihn für die Schönheit Norddeutschlands, wo er geboren wurde und aufwuchs. In seinem Vortrag in der Kunsthalle Kühlungsborn amerzählt er anhand von Fotos, Skizzen und Filmen vom Abenteuer in der Natur unterwegs zu sein, den Nächten an Waldrändern, der Begegnung mit wilden Tieren. Ergänzend gibt er Tipps zum Skizzieren in der Natur und zeigt, wie er seine Abenteuer in visuellen Tagebüchern verarbeitet. Der Eintritt kostet 10 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Anmeldung über: www.ostsee-pleinair.de Bereits das vierte Jahr in Folge portraitieren Künstler des Plein Air Festivals unsere Region. Als Höhepunkt des siebentägigen Kunst-Festivals an der Ostsee präsentieren alle Teilnehmer ihre Kunstwerke am. Besucher erwarten fantastische Impressionen rund um Kühlungsborn und einzigartige Kunstwerke der Freiluftmalerei. Die schönsten Kunstwerke der Vernissage werden durch eine Jury prämiert. Anschließend besteht die Möglichkeit ausgestellte Kunstwerke für die heimische Galerie zu erwerben. Der Eintritt zur Vernissage ist kostenfrei.Aktuell sind noch Plätze frei. Anmelden können sich Kunstinteressierte, Hobbykünstler sowie Profis unter www.ostsee-pleinair.de /programm.Besonderen Dank gilt auch in diesem Jahr wieder unseren zahlreichen Partnern im Ort und der Region.