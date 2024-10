Kühlungsborner Herbstfest

Vomerwarten Sie in Kühlungsborn aufregende Tage für Groß und Klein – der! Genießen Sie fünf Tage voller abwechslungsreicher Aktivitäten, Musik, Spaß und Gänsehaut in herbstlicher Atmosphäre. Der Eintritt zu vielen Programmpunkten ist frei.Denn das Herbstfest findet in der 3MöwenHalle in Kühlungsborn statt!Derist seit 2011 ein nicht mehr wegzudenkendes Highlight Event im Ostseebad. Umso mehr darf sich das Publikum auf eine Band der ersten Kühlungsborner Herbst-Generation freuen. Aus der touristischen Partnerstadt Garmisch-Partenkirchen reist die Band Koitaboch-Musi an.: In ihr Bayrisches Outfit dürfen sich die Kühlungsbornerinnen und Kühlungsborner und Gäste wieder am Freitag- und Samstagabend werfen. Von 19:00 bis 1:00 Uhr wird dem Publikum eine festreiche Oktoberfestgaudi geboten. Am Freitag heizt die Band foolproof ein und der Samstag wird mit Koitabach-Musi bayrisch. Ihre einmalige Mischung aus traditioneller Brauchtumsmusik, schneidiger Tanzkapelle und witzigen Trinksprüchen ist pure oberbayrische Lebensfreude.Am Abend des 31. Oktobers findet eine aufregendestatt, bei der gruselige Kostüme, schaurige Dekorationen und eine mystische Atmosphäre für reichlich Gruselspaß sorgen. Später, wenn die Nacht dunkler und die Stimmung unheimlicher wird, erwartet die Gäste ein besonderes Highlight: Ein fesselnderwird im Rahmen eines Silent-Kinos gezeigt, bei dem jeder Gast mit Kopfhörern in die düstere Welt des Films eintauchen kann, ohne dass der Zauber der Stille unterbrochen wird. Gänsehaut garantiert!Von 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr finden jeweils von Donnerstag bis Samstag diestatt. In diesem Jahr dürfen sich Klein und Groß auf ein großartiges Strohballenkino mit spannenden Kinderfilmen freuen. Daneben gibt es im Rahmen der Familientage. Highlight für die Kleinen ist die Kam 3. November: Zum Abschluss des Kühlungsborner Herbstes laden die Hafenlotsen am 3. November von 11:00 bis 14:00 Uhr zum gemütlichen Frühschoppen ein. Der Eintritt ist frei.Der Kühlungsborner Herbst wird von der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn veranstaltet. Das ausführlichefindet man auf www.kühlungsborn.de/... Derf findet in diesem Jahr wieder online statt. Ab sofort können Sie sich Ihren Tisch oder Platz für die beiden Abende auf www.kühlungsborn.de/tickets sichern.Die ungewöhnliche Städtekooperation ist nach ersten Gesprächen auf der Göteborger Tourismusmesse 2010 entstanden. Die Tourismusverantwortlichen von Kühlungsborn und Garmisch-Partenkirchen stellten fest, dass die beiden Städte auf einem Längengrad liegen. Darüber hinaus einen die beiden Feriendestinationen eine ähnliche Gästestruktur, eine unverwechselbare Landschaft, reine Luft sowie vielfältige Übernachtungs- und Freizeitmöglichkeiten. Bereits im September 2011 fand die erste Garmisch Partenkirchener Festwoche im Ostseebad Kühlungsborn statt, die für beide Urlaubsdestinationen ein großer Erfolg war.