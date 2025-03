Kühlungsborn putzt sich raus!

Hafenhaus (Hafen, Parkplatz, Radfahrweg, Strandkino)

Tennisplätze (Lindenpark, Zugang Stadtwald)

Haus des Gastes (Zugang Stadtwald, Grünstreifen Ostseeallee und Promenade)

Villa Baltic (Villa Baltic, Baltic Park)

3MöwenHalle (Zugang Stadtwald und Grünstreifen Ostseeallee)

Feuerwehr (Zugang Stadtwald)

Parkplatz Grüner Weg (Gewerbegebiet)

Friedhof (Cranzer Ring, Doberaner Straße)

Naturschutzgebiet Riedensee (Hütte Parkplatz Waldstraße)

Am Samstag, dem 05. April 2025, von 10:00 bis 12:00 Uhr, findet im Ostseebad Kühlungsborn erneut die offizielle Müllsammel-Aktion "Kühlungsborn putzt" statt. Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn und die Tourismus GmbH rufen gemeinsam dazu auf, den Ort für die kommende Saison zu verschönern – damit sich Natur, Einheimische und Gäste gleichermaßen wohlfühlen.Ob groß oder klein, Gast oder Einwohner, privat, mit der Firma oder im Verein – jede helfende Hand ist willkommen. Ein besonderer Anreiz für die jüngsten Helfer: Kinder unter 12 Jahren erhalten für ihre Unterstützung einen Gutschein für das KÜ.BO.LA.Treffpunkte um 10:00 Uhr an folgenden Sammelstellen:Die Aktion wird wie in den vergangenen Jahren vom Bauhof der Stadt Ostseebad Kühlungsborn und der Freiwilligen Feuerwehr Kühlungsborn unterstützt. Ab 12:00 Uhr findet auf dem Gelände der Feuerwehr ein Tag der offenen Tür statt, bei dem alle fleißigen Helfer zu einem gemeinsamen Grillfest eingeladen sind.Um die Sammelstellen optimal zu besetzen, bitten wir um eine unverbindliche Anmeldung im Haus des Gastes unter der Telefonnummer 038293-849-0 oder per E-Mail an info@kuehlungsborn.de (Stichwort „Frühjahrsputz“).Weitere Informationen: www.kuehlungsborn.de/...