Kühlungsborn Tanzt!: Vorverkauf startet am 9. April

In diesem Jahr kehrt das Tanzfestival in der dritten Ausgabe zurück - größer und aufregender denn je. Vomverwandelt sich das Seebad Kühlungsborn, nach dem großen Erfolg der letzten zwei Jahre, in einen magischen Ort voller Rhythmus und Leidenschaft.Unsere renommierten Hotelpartner: Morada Strandhotel, Morada Resort, Travel Charme Ostseehotel , Upstalsboom Kühlungsborn sowie das meergut Hotel, heißen Sie herzlich willkommen und bieten exklusive Tanzlocations für unvergessliche Momente.Das brandneue Workshop-Programm bietet Ihnen die perfekte Gelegenheit Ihre Tanzfertigkeiten zu verbessern und neue Moves zu erlernen! Mit bekannten Tanztrainern aus "Let's Dance", darunter Joachim Llambi, Ekaterina Leonova, Renata und Valentin Lusin, Patricija und Alexandru Ionel sowie Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Czeke, haben Sie die Chance, von den Besten (Ihrem Tanzlevel entsprechend) zu lernen.Zusätzlich zu unseren Stars aus "Let's Dance" begrüßen wir erneut weitere hochkarätige Tanztrainer wie Roberto Albanese, Michele Cantanna und Klaus Lustig, die Ihnen mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung dabei helfen werden, Ihr Tanzpotential voll auszuschöpfen.Tauchen Sie ein, in die Welt des Tanzes mit unserem erweiterten Abendprogramm! Wählen Sie unter den drei unterschiedlichen Abendveranstaltungen, der mitreißenden Welcome-Discofox-Party im Travel Charme Ostseehotel am 03. Oktober, der heißen Latin-Salsa-Party im meergut Hotel am 04. Oktober oder der Workshop Tanzparty am 04.Oktober im Morada Resort.Das Highlight des Festivals ist die atemberaubende Tanz- und Shownacht am Meer, die nun zum ersten Mal in der großen, festlich dekorierten Mehrzweckhalle am 05. Oktober 2024, stattfindet.Freuen Sie sich ferner auf unser neues Showprogramm mit vielen Weltmeistern und die Möglichkeit Ihre Tanzfertigkeiten sowie Erlerntes auf dem Tanzparkett zu zeigen.Erleben Sie die Stars aus "Let's Dance" hautnah! Joachim Llambi und Roberto Albanese führen mit Witz und Charme durch den Abend und freuen sich auf die faszinierenden Auftritte von unseren Let´s Dance Stars.Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist der Auftritt der 18-fachen WM Lateinformation Grün-Gold-Bremen, die im Jahr 2023 erneut Weltmeister wurden.Seien Sie Teil dieses unvergesslichen Erlebnisses und sichern Sie sich ab Dienstag,unter www.kuehlungsborn-tanzt.de ihre Tickets für das Tanzfestival Kühlungsborn Tanzt! 2024!Tanzen Sie mit uns in unvergessliche 3 Tage voller Emotionen und leidenschaftlicher Bewegungen!