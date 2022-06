KÜBO CUP– Night Run am 25. Juni 2022

Das Ostseebad Kühlungsborn bietet neben schönem Strand und der Ostsee auch optimale Laufbedingungen – die lange Strandpromenade, der 30 Hektar große Stadtwald oder aber die traumhaften Wanderwege nach Heiligendamm oder Bastorf. In diesem Jahr geht daher der KÜBO CUP in die zweite Runde – der Cup besteht aus 3 Läufen über das Jahr verteilt.Los geht es am Samstag, dem 25. Juni mit dem NIGHT RUN, denn wie der Name schon sagt und es die warme Jahreszeit fordert, startet der Night Run erst in den Abendstunden und nach getaner Arbeit darf im Konzertgarten West auf die gute Leistung bei musikalischer Bespielung angestoßen werden.Der KÜBO Cup ist für Groß und Klein, aber auch für Hobby- und Leistungssportler eine großartige Gelegenheit sich auch während ihrer Auszeit weiter fit zu halten und die Freude an der Bewegung mit der herrlichen Landschaft im Ostseebad zu verbinden.Besonderes Highlight sind die liebevoll handgefertigten Ton-Medaillen für jeden Teilnehmer!Kurzfristig anmelden können sich Laufbegeisterte hier: