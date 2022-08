KÜBO CUP– Halbmarathon beim Baltic Run

Ein weiteres Highlight wartet im Ostseebad Kühlungsborn: Der Baltic Run am 1. Oktober.Der zweite Lauf des KÜBO CUPS – der Baltic Run – findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt und ist nicht nur ein Lauf für die ganze Familie. Besonders ambitionierte Läufer können sich auf derentlang der herrlichen Ostseepromenade auspowern.Die sportlichen Läufer können sich aber auch an der 5 Kilometer und 10 Kilometer langen Strecke versuchen. Die Kleinen dürfen erneut beim beliebten 500 Meter Kids Run ihr Bestes zeigen. Los geht’s 9:00 Uhr für die Minis.Der 5 Kilometer-Lauf entlang der längsten Promenade der mecklenburgischen Ostseeküste startet 9:15 Uhr.Für die 10 Kilometer Streckenläufer heißt es ab 10:00 Uhr: auf die Plätze fertig los. Sie Laufen dem schönen Heiligendamm an der Ostsee entgegen und erreichen im wunderschönen Konzertgarten West ihr Ziel.Auch der Halbmarathon startet um 10:00 Uhr. Der einmalig schöne Landschaftslauf an der Ostseeküste führt entlang der Promenade an der Ostseeküste und des Küstenwaldes, auf Singletrails und bis hin zum Bastorfer Leuchtturm, wo man einen fantastischen Rundumblick auf die Ostsee und das Ostseebad Kühlungsborn erleben kann.Der KÜBO Cup ist für Groß und Klein, Kühlungsborner*innen und Gästen, aber auch für Hobby- und Leistungssportler eine großartige Gelegenheit fit zu halten. Mit vereinter Freude an der Bewegung vor einer atemberaubend schönen Kulisse im Ostseebad Kühlungsborn.Bis zum 19. September gelten noch die Vorverkaufspreise!Jeder Teilnehmer erhält eine liebevoll handgefertigte Ton-Medaille.Alle Informationen und den Anmeldungslink finden Sie unter: