KÜBO CUP – Die Laufreihe startet mit dem NIGHT RUN

Das Warten hat ein Ende, der KÜBO CUP ist zurück und verspricht jede Menge Spaß, Action und sportliche Herausforderungen für die ganze Familie!Nach den erfolgreichen letzten Jahren geht der KÜBO CUP 2023 in die nächste Runde und lädt alle Laufbegeisterten ein, sich den Trainingsstand nicht vermiesen zu lassen und auch im Urlaub aktiv zu bleiben.Das Ostseebad Kühlungsborn bietet nicht nur wunderschöne Strände und eine erfrischende Ostsee, sondern auch optimale Laufbedingungen. Die lange Strandpromenade, der beeindruckende Stadtwald auf 30 Hektar und die traumhaften Wanderwege nach Heiligendamm oder Bastorf sind wahre Paradiese für alle Läuferinnen und Läufer.Der KÜBO CUP besteht aus insgesamt drei Läufen, die über das Jahr verteilt stattfinden. Das Highlight ist zweifellos der erste Lauf, der NIGHT RUN, der am 29. Juli 2023 stattfinden wird. Passend zur warmen Jahreszeit startet dieser Lauf erst in den Abendstunden.Aber das ist noch nicht alles! Im Herbst folgt der BALTIC RUN am 30. September. Hier gibt es nicht nur die üblichen Kids-, 5- und 10-Kilometerläufe, sondern auch einen energiegeladenen Halbmarathon. Neben dem Lauf erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein fantastisches Unterhaltungsprogramm, das auch die ganz Kleinen begeistern wird.Und warum sollten wir auf die guten Vorsätze bis zum neuen Jahr warten? Der krönende Abschluss des KÜBO CUPs ist der SILVESTER RUN am 31. Dezember. Hier haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, das Jahr sportlich ausklingen zu lassen und gleichzeitig ihre Fitness zu bewahren. Nach jedem Lauf gibt es eine Einzelwertung, und nach dem Silvester Run wird schließlich die Gesamtwertung bekanntgegeben. Unter allen Sportskanonen, die an allen drei Läufen teilgenommen haben, wird ein glücklicher Gewinner ausgelost.Der KÜBO CUP bietet Groß und Klein die großartige Gelegenheit, sich fit zu halten und die Freude an der Bewegung mit der atemberaubenden Landschaft von Kühlungsborn zu verbinden. Egal, ob Sie ein Hobbyläufer oder ein Leistungssportler sind, dieser Lauf Cup ist für alle eine unvergessliche Erfahrung.Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute an und seien Sie Teil des KÜBO CUPs 2023!Weitere Informationen und Anmeldungen finden Sie unter: https://www.kuehlungsborn.de/events/hoehepunkte/kuebo-cup.html