Himmelleuchten und Neujahrswunsch

Nun ist es wieder so weit, das Jahr neigt sich dem Ende zu und über das Silvesterwochenende erleuchtet Kühlungsborns Himmel wieder in bunten Farben! Ob der Silvester Run des KüboCups, ein musikalischer Jahresrückblick, Silvesterpartys oder das Neujahrsanbaden – das Ostseebad bietet viele Möglichkeiten, gut in das Jahr 2023 zu rutschen.Das Wochenende wird ammit einem musikalischen Jahresrückblick mit unserem DJ Carsten an der Seebrücke eingeleitet. Start ist um 19.30 Uhr auf dem Seebrückenvorplatz.Der Count-Down ins neue Jahr läuft wortwörtlich mit dem Silvester-Run des KüboCups amab Konzertgarten West weiter. Hierbei starten die Kids um 10:45 Uhr, der 5-Kilometer-Run und der 10-Kilometer-Run um 11:00 Uhr. Im Anschluss folgt die Siegerehrung des Silvester-Run’s und des KüboCups 2022! Es kann sich bis zum 24.12.2022 Online unter: www.kühlungsborn.de/kuebocup angemeldet werden. Als Silvester-Überraschung bekommt jeder Teilnehmer ein Headband aus der aktuellen Kühlungsborn-Kollektion und eine liebevoll handgefertigte Ton-Medaille.Der Jahreswechsel wird daraufhin mit zwei Silvester-Konzerten mit Barockmusik in der katholischen Dreifaltigkeitskirche jeweils um 17 Uhr und 21 Uhr musikalisch eingeleitet und für unsere Kübo-Kids gibt es ab 17.30 Uhr eine spaßige Kinderdisco an der Seebrücke mit anschließendem buntem Kinderfeuerwerk ab 18 Uhr.Einen ,,guten Rutsch’’ ins neue Jahr garantieren unsere jährlichen Silvester - Highlights: mit 3 Silvesterpartys an der Seebrücke und in den Konzertgärten Ost & West feiern wir alle zusammen in das Jahr 2023! Dabei darf auch das Höhenfeuerwerk ab um 0:10 Uhr auf dem Seebrückenvorplatz nicht fehlen, welches den Himmel unseres Ostseebades erleuchten lässt.Den krönenden Abschluss des Silvester- und Neujahrsprogramms macht das traditionelle Neujahrsanbaden. Im neuen Jahr am, können Mutige mit traditionellen Badeanzügen ab 14 Uhr in die kalten Fluten der Ostsee stürzen und sich an einer erfrischenden Abkühlung erfreuen. Dazu kann sich vor Ort unterhalb der Seebrücke ab 13 Uhr angemeldet werden.