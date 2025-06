Frischer Kurs für den Ostsee-Tourismus

Zum 1. Juni hat Marianna Just die Geschäftsführung der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn übernommen. Die erfahrene Branchenkennerin bringt langjährige Erfahrung im Destinationsmanagement, fundiertes Marketing-Know-how und einen klaren strategischen Kompass mit. Ihr Ziel: Kühlungsborn als zukunftsorientierte, nachhaltige und profilierte Destination mit Ihrem Team weiterzuentwickeln – mit einem starken Markenkern und neuen Impulsen.



„Kühlungsborn steht für Qualität, Charakter und eine besondere Atmosphäre – das ist eine starke Basis“, sagt Marianna Just. „Diesen Markenkern möchten wir weiter schärfen. Für mich bedeutet moderner Tourismus, ökologische Verantwortung, digitale Innovation und inspirierende Erlebnisse sinnvoll zu verknüpfen. Meine Vision ist es, Kühlungsborn als Leuchtturm für verantwortungsvollen Tourismus an der Ostsee zu etablieren – als Ort, der touristische Strahlkraft mit hoher Lebensqualität für seine Einwohnerinnen und Einwohner verbindet.“



Just kommt von der Hamburg Tourismus GmbH, wo sie über sieben Jahre als Bereichsleiterin Marketing tätig war. Dort baute sie den Marketingbereich auf, leitete die digitale Transformation der Kommunikation ein und gestaltete die strategische Markenführung durch eine übergeordnete Dachkampagne für eine der bekanntesten deutschen Städtedestinationen. Zusätzliche entwickelte sie die Kulturtourismusstrategie für die Hansestadt, um Hamburg als Kulturmetropole touristisch zu etablieren.



„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Kühlungsborn strategisch weiterzudenken“, so Just. „Wir wollen die Marke emotional aufladen, neue Zielgruppen – auch international – erreichen und gleichzeitig die Werte bewahren, die diesen Ort einzigartig machen. Die Weiterentwicklung der Marketingstrategie wird dabei eine zentrale Rolle spielen – klar positioniert, zukunftsgerichtet und auf allen Kanälen durchdacht. “Neben dem Tourismusmanagement gehören auch die Bereiche Freizeit und Kultur zum Aufgabenportfolio der Geschäftsführung. Kulturelle Angebote sollen dabei gezielt in das touristische Gesamtprofil eingebunden werden – als ein Bestandteil eines vielseitigen, authentischen Kühlungsborn-Erlebnisses.



Mit Marianna Just stellt sich die Tourismus GmbH zukunftsorientiert auf. Ihre Führung steht für strategische Weitsicht, operative Erfahrung und neue Impulse – mit dem Ziel, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt und unseren vielen Partnerinnen und Partnern in der Region Kühlungsborn als moderne und zukunftsfähige Destination weiter zu stärken.

